10 найпоширеніших помилок у відгуках на вакансії, які заважають знайти роботу Сьогодні 18:18 — Особисті фінанси Пошук роботи, Фото: magnific

Якщо роботодавці не відповідають на ваші відгуки, проблема може полягати не у відсутності досвіду, а в тому, як ви подаєте заявку. Рекрутери щодня опрацьовують десятки резюме, тому навіть невеликі помилки можуть знизити шанси кандидата отримати запрошення на співбесіду.

Фахівці budni.robota.ua розповідають про найпоширеніші помилки у відгуках на вакансії.

1. Однаковий текст для всіх вакансій

Універсальний текст для різних вакансій може створити враження, що кандидат не надто зацікавлений у конкретній посаді.

Як виправити. Експерти радять переписувати резюме та супровідний лист під вимоги конкретної вакансії, змінювати опис досвіду залежно від вимог роботодавця та використовувати ключові слова з опису вакансії.

2. Відсутність супровідного листа

Часто кандидати або ігнорують супровідний лист, або обмежують повідомленням «Добрий день, надсилаю резюме». Так ви втрачаєте шанс виділитися та зацікавити роботодавця.

Як виправити. Напишіть 3−5 речень про свій досвід, чому вас зацікавила саме ця позиція та можливу користь для компанії.

3. Неуважність до вимог

Відгук без необхідних навичок, портфоліо чи готовності працювати у визначеному форматі може одразу відсіяти кандидата.

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Як виправити. Перед відправленням відгуку перевірте основні вимоги, графік, формат роботи, локацію та перелік необхідних документів. Це допоможе переконатися, що вакансія вам підходить.

4. Відсутність конкретики

Твердження на кшталт «Маю великий досвід у продажах» без цифр чи конкретних прикладів не показують професійних досягнень. Не працюють і загальні характеристики, такі як «комунікабельний», «відповідальний» чи «стресостійкий».

Як виправити. Додавайте цифри та приклади: «Збільшив продажі на 20% за пів року», «Керував командою з восьми людей» або «Реалізував 15 проєктів». Це покаже, яких результатів ви досягли та з яким масштабом завдань працювали.

5. Помилки в тексті

Одруківки, суржик і невдалий переклад можуть негативно вплинути на перше враження про кандидата.

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Як виправити. Перечитайте резюме та супровідний лист перед відправленням і перевірте орфографію та пунктуацію. За потреби можна скористатися сервісами перевірки тексту чи попросити знайомих переглянути ваш відгук.

6. Недоречне фото або його відсутність

Фото не є обов’язковим для кожної вакансії. Проте якщо ви додаєте його до резюме, варто має бути якісним та професійним.

Як виправити. Не додавайте селфі, світлини з вечірок чи фото у купальнику. Фахівці радять обирати нейтральні фото із хорошою якістю та простим фоном.

7. Надсилання відгуку із запізненням

На популярні вакансії можуть надходити сотні заявок уже в перші години після публікації. Через кілька тижнів пошук працівника може бути на завершальному етапі.

Як виправити. Налаштуйте сповіщення та відгукуйтеся на відповідні пропозиції без зайвих зволікань.

8. Неправильний формат файлу резюме

Незрозуміла назва документа або формат, який складно відкрити, створюють додаткові труднощі для рекрутера.

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Як виправити. Якщо інше не зазначено у вакансії, надсилайте резюме у форматі PDF. Називайте файл зрозуміло, наприклад: «Ім'я_Прізвище_Резюме.pdf».

9. Неактуальні контактні дані

Помилка в номері телефону чи застаріла електронна пошта можуть позбавити роботодавця можливості зв’язатися з вами.

Як виправити. Перевіряйте контактні дані перед кожним відгуком.

10. Пасивне очікування відповіді

Після відправлення резюме не обов’язково просто чекати. У деяких випадках доречно уточнити статус заявки.