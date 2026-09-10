Зарплата від 100 тис. грн: 10 актуальних вакансій в Україні Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси Працівниця

Зарплата від 100 тис. грн — це вже не лише про керівні посади. На ринку праці є пропозиції для фахівців з різним досвідом та спеціалізацією, зокрема в інженерії, енергетиці, медицині, ритейлі та виробництві. Із посиланням на robota.ua ділимося добіркою з 10 актуальних вакансій із зарплатою від 100 000 грн.

У деяких пропозиціях роботодавці також вказують бронювання, медичне страхування, релокацію коштом компанії, корпоративний автомобіль та бонуси.

Керуючий/керуюча магазином одягу — Symbol

📍 Івано-Франківськ

💰 110 000 грн

Від кандидатів роботодавець очікує від 3 років досвіду управління магазином одягу або взуття у форматі street retail та командою від 5 працівників, навички роботи з фінансовими показниками, Excel і 1С, а також успішний досвід особистих активних продажів.

Пропонується релокація коштом компанії — оплата переїзду й комфортного житла. Серед умов також медичне страхування, соціальний пакет, корпоративний психолог та індивідуальний коучинг.

Інженер-конструктор/Mechanical design engineer — «АгріПро»

📍 Київ

💰 120 000 грн

Додатково: бронювання від мобілізації

Шукають фахівця для роботи над планером і механічними вузлами БПЛА. Серед обов’язків — повний інженерний цикл: від проєктування в PTC Creo/Autodesk Fusion до виготовлення, випробувань і серійного виробництва.

Кандидату потрібні щонайменше 3 роки досвіду в mechanical design, engineering design, aircraft structures або суміжній сфері, впевнене володіння 3D CAD та практичний досвід роботи з реальними виробами.

Менеджер будівельних проєктів — SPP Development Ukraine

📍 Київ

💰 100 000−120 000 грн

Додатково: бронювання

На роботу запрошують фахівця для реалізації масштабних проєктів у сфері відновлюваної енергетики — сонячних і вітрових станцій, гібридних систем та систем накопичення енергії.

Серед вимог: вища освіта за напрямом «Електромеханіка» або «Енергетика», від 3 років досвіду на аналогічній посаді, знання будівельних процесів і норм, а також послідовності виконання будівельних робіт.

Керівник елеватора — «Західний Буг»

📍 Львів

💰 115 000 грн

Додатково: службовий автомобіль, ноутбук і мобільний телефон, річна премія за результатами роботи

Фахівець відповідатиме за безперебійну роботу елеватора, процеси приймання та зберігання зерна, експлуатацію обладнання, продуктивність і рентабельність виробництва.

Кандидату потрібні вища освіта за агрономічним, економічним або інженерним напрямом та щонайменше 5 років досвіду на аналогічній посаді. Важливі також знання технології сільськогосподарського виробництва.

Технічний директор (головний інженер) — IT Cервіс

📍 Київ

💰 150 000−160 000 грн

Додатково: бронювання, корпоративний автомобіль, медичне страхування

Шанс потрапити в компанію мають кандидати з вищою технічною освітою, щонайменше 5 роками досвіду в інженерно-будівельній сфері та досвідом управління технічною, інженерною або конструкторською командою. Важливі знання будівельних систем, навички роботи з AutoCAD і MS Office, PowerPoint, розуміння B2B-продажів та англійська на рівні Upper-Intermediate або вище.

Head of Sales (B2B) — «Армада»

📍 Київ

💰 120 000 грн + бонуси

Про роботодавця

Юридична компанія називає такі ключові завдання майбутнього працівника: управління каналами продажів та прогнозування доходів компанії, управління результативністю комерційної команди та контроль виконання KPI, розвиток команди й оптимізація процесів роботи у CRM-системі.

Від кандидата очікують досвід управління командою від 10 менеджерів, роботи зі складними B2B-продуктами, довгими циклами угод і високим середнім чеком.

Дитячий стоматолог-терапевт — Mydent

📍 Київ

💰 120 000−150 000 грн

Запрошують лікаря-стоматолога терапевта-реставратора для роботи з дітьми віком від 0 до 14 років. Спеціаліст працюватиме із сучасним обладнанням, зокрема дентальним мікроскопом, інтраоральним сканером і КТ, застосовуватиме сучасні протоколи лікування.

Кандидату потрібна вища медична освіта зі спеціалізацією «Дитяча стоматологія» та досвід роботи з дітьми. Важливі навички роботи з коффердамом, м’яка комунікація, емпатія та готовність працювати без примусу й тиску на дитину.

Керівник групи категорій «Розваги та гаджети» — «Ябко»

📍 Львів

💰 135 000−180 000 грн

Кандидату потрібен досвід від 2 років на позиції Group Category Manager, Senior Category Manager або Head of Category у ритейлі побутової техніки та електроніки. Важливі знання ціноутворення, еластичності попиту й життєвого циклу товару, сильні аналітичні та переговорні навички, а також досвід управління командою закупівель або категорійних менеджерів.

Технічний керівник виробництва — «Сівакс»

📍 Київ

💰 160 000 грн (ставка 80 000 грн + необмежена премія)

Майбутньому працівнику доручать організацію та управління виробництвом електротехнічної та радіоелектронної продукції, оптимізацію технологічних процесів і підвищення продуктивності, контроль якості продукції та дотримання технологічних стандартів, організацію роботи виробничої команди, а також постановку завдань і контроль їх виконання.

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Ветеринарний лікар-ортопед/хірург — Genesis Veterinary Hospital

📍 Київ

💰 100 000 грн + %

Спеціаліст проводитиме ортопедичні та хірургічні процедури для домашніх тварин, діагностуватиме й лікуватиме захворювання опорно-рухової системи, а також консультуватиме власників щодо догляду за тваринами після операцій.