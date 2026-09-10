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Зарплата від 100 тис. грн: 10 актуальних вакансій в Україні

Особисті фінанси
126
Працівниця
Працівниця
Зарплата від 100 тис. грн — це вже не лише про керівні посади. На ринку праці є пропозиції для фахівців з різним досвідом та спеціалізацією, зокрема в інженерії, енергетиці, медицині, ритейлі та виробництві. Із посиланням на robota.ua ділимося добіркою з 10 актуальних вакансій із зарплатою від 100 000 грн.
У деяких пропозиціях роботодавці також вказують бронювання, медичне страхування, релокацію коштом компанії, корпоративний автомобіль та бонуси.

Керуючий/керуюча магазином одягу — Symbol

📍 Івано-Франківськ
💰 110 000 грн
Від кандидатів роботодавець очікує від 3 років досвіду управління магазином одягу або взуття у форматі street retail та командою від 5 працівників, навички роботи з фінансовими показниками, Excel і 1С, а також успішний досвід особистих активних продажів.
Пропонується релокація коштом компанії — оплата переїзду й комфортного житла. Серед умов також медичне страхування, соціальний пакет, корпоративний психолог та індивідуальний коучинг.

Інженер-конструктор/Mechanical design engineer — «АгріПро»

📍 Київ
💰 120 000 грн
Додатково: бронювання від мобілізації
Шукають фахівця для роботи над планером і механічними вузлами БПЛА. Серед обов’язків — повний інженерний цикл: від проєктування в PTC Creo/Autodesk Fusion до виготовлення, випробувань і серійного виробництва.
Кандидату потрібні щонайменше 3 роки досвіду в mechanical design, engineering design, aircraft structures або суміжній сфері, впевнене володіння 3D CAD та практичний досвід роботи з реальними виробами.

Менеджер будівельних проєктів — SPP Development Ukraine

📍 Київ
💰 100 000−120 000 грн
Додатково: бронювання
На роботу запрошують фахівця для реалізації масштабних проєктів у сфері відновлюваної енергетики — сонячних і вітрових станцій, гібридних систем та систем накопичення енергії.
Серед вимог: вища освіта за напрямом «Електромеханіка» або «Енергетика», від 3 років досвіду на аналогічній посаді, знання будівельних процесів і норм, а також послідовності виконання будівельних робіт.

Керівник елеватора — «Західний Буг»

📍 Львів
💰 115 000 грн
Додатково: службовий автомобіль, ноутбук і мобільний телефон, річна премія за результатами роботи
Фахівець відповідатиме за безперебійну роботу елеватора, процеси приймання та зберігання зерна, експлуатацію обладнання, продуктивність і рентабельність виробництва.
Кандидату потрібні вища освіта за агрономічним, економічним або інженерним напрямом та щонайменше 5 років досвіду на аналогічній посаді. Важливі також знання технології сільськогосподарського виробництва.
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Технічний директор (головний інженер) — IT Cервіс

📍 Київ
💰 150 000−160 000 грн
Додатково: бронювання, корпоративний автомобіль, медичне страхування
Шанс потрапити в компанію мають кандидати з вищою технічною освітою, щонайменше 5 роками досвіду в інженерно-будівельній сфері та досвідом управління технічною, інженерною або конструкторською командою. Важливі знання будівельних систем, навички роботи з AutoCAD і MS Office, PowerPoint, розуміння B2B-продажів та англійська на рівні Upper-Intermediate або вище.

Head of Sales (B2B) — «Армада»

📍 Київ
💰 120 000 грн + бонуси
Про роботодавця
Юридична компанія називає такі ключові завдання майбутнього працівника: управління каналами продажів та прогнозування доходів компанії, управління результативністю комерційної команди та контроль виконання KPI, розвиток команди й оптимізація процесів роботи у CRM-системі.
Від кандидата очікують досвід управління командою від 10 менеджерів, роботи зі складними B2B-продуктами, довгими циклами угод і високим середнім чеком.
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Дитячий стоматолог-терапевт — Mydent

📍 Київ
💰 120 000−150 000 грн
Запрошують лікаря-стоматолога терапевта-реставратора для роботи з дітьми віком від 0 до 14 років. Спеціаліст працюватиме із сучасним обладнанням, зокрема дентальним мікроскопом, інтраоральним сканером і КТ, застосовуватиме сучасні протоколи лікування.
Кандидату потрібна вища медична освіта зі спеціалізацією «Дитяча стоматологія» та досвід роботи з дітьми. Важливі навички роботи з коффердамом, м’яка комунікація, емпатія та готовність працювати без примусу й тиску на дитину.

Керівник групи категорій «Розваги та гаджети» — «Ябко»

📍 Львів
💰 135 000−180 000 грн
Кандидату потрібен досвід від 2 років на позиції Group Category Manager, Senior Category Manager або Head of Category у ритейлі побутової техніки та електроніки. Важливі знання ціноутворення, еластичності попиту й життєвого циклу товару, сильні аналітичні та переговорні навички, а також досвід управління командою закупівель або категорійних менеджерів.

Технічний керівник виробництва — «Сівакс»

📍 Київ
💰 160 000 грн (ставка 80 000 грн + необмежена премія)
Майбутньому працівнику доручать організацію та управління виробництвом електротехнічної та радіоелектронної продукції, оптимізацію технологічних процесів і підвищення продуктивності, контроль якості продукції та дотримання технологічних стандартів, організацію роботи виробничої команди, а також постановку завдань і контроль їх виконання.
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Ветеринарний лікар-ортопед/хірург — Genesis Veterinary Hospital

📍 Київ
💰 100 000 грн + %
Спеціаліст проводитиме ортопедичні та хірургічні процедури для домашніх тварин, діагностуватиме й лікуватиме захворювання опорно-рухової системи, а також консультуватиме власників щодо догляду за тваринами після операцій.
Кандидату потрібна вища ветеринарна освіта та щонайменше 3 роки досвіду в ортопедії й хірургії ветеринарної медицини. Важливі знання основ хірургії та ортопедії, навички проведення хірургічного та ортопедичного огляду, проведення хірургічних операцій загального профілю та базовий рівень ортопедії.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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