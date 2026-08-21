Де в Україні найвищі зарплати — порівняння історичних земель Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Зарплата

Український ринок праці вперше вирішили поділити не за звичними областями. Work.ua проаналізував вакансії, зарплати та конкуренцію між шукачами у 14 історичних землях України — від Слобожанщини до Карпатської дуги.

Найвища медіанна зарплата серед проаналізованих земель зафіксована на Середній Наддніпрянщині — 35 000 грн. Найбільше вакансій також зосереджено саме тут. Водночас найвища конкуренція за робочі місця — у Верхньому Подністров’ї.

Дослідження базується на даних Work.ua за липень 2026 року. Розповідаємо деталі.

Слобожанщина

До Слобожанщини в дослідженні віднесли Харків, Суми, Охтирку, Тростянець, Святогірськ і Старобільськ.

Ринок праці в цифрах:

вакансії — 4 592;

шукачі — 15 612;

медіанна зарплата — 25 300 грн;

конкуренція — 9,3 відгуку на вакансію;

найпоширеніші галузі — роздрібна торгівля, Сили оборони, медицина та охорона здоров’я.

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Для Донецького басейну, Запорозького Приазов’я та Криму дані про ринок праці відсутні, оскільки ці історичні землі повністю або частково є тимчасово окупованими територіями.

Запорозьке Наддніпров’я

Ця історична земля охоплює Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Кривий Ріг, Нікополь і Павлоград.

Ринок праці в цифрах:

вакансії — 11 438;

шукачі — 35 786;

медіанна зарплата — 26 500 грн;

конкуренція — 9,4 відгуку на вакансію;

найпоширеніші галузі — роздрібна та оптова торгівля, дистрибуція, імпорт і експорт, готельно-ресторанний бізнес.

Таврія

Таврія охоплює Херсон, Мелітополь, Генічеськ, Нову Каховку, Каховку, Скадовськ та Енергодар.

Ринок праці в цифрах:

вакансії — 240;

шукачі — 428;

медіанна зарплата — 21 800 грн;

конкуренція — 1 відгук на вакансію;

найпоширеніші галузі — Сили оборони, державні організації, пошук персоналу та HR.

Середня Наддніпрянщина — лідер за вакансіями та зарплатами

До цієї історичної землі належать Київ, Черкаси, Полтава, Переяслав, Канів, Чигирин і Холодний Яр.

Саме Середня Наддніпрянщина стала лідером дослідження за кількістю вакансій і рівнем медіанної зарплати.

Ринок праці в цифрах:

вакансії — 34 520;

шукачі — 90 992;

медіанна зарплата — 35 000 грн;

конкуренція — 13,8 відгуку на вакансію;

найпоширеніші галузі — роздрібна та оптова торгівля, дистрибуція, імпорт і експорт, готельно-ресторанний бізнес.

Центральне Полісся та Сіверщина

До цієї землі віднесли Житомир, Чернігів, Ніжин, Батурин, Глухів і Новгород-Сіверський.

Ринок праці в цифрах:

вакансії — 2 598;

шукачі — 11 064;

медіанна зарплата — 25 000 грн;

конкуренція — 9,8 відгуку на вакансію;

найпоширеніші галузі — роздрібна та оптова торгівля, дистрибуція, імпорт і експорт, готельно-ресторанний бізнес.

Західне Причорномор’я та Бессарабія

Земля охоплює Миколаїв, Первомайськ, Одесу, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Болград і Рені.

Ринок праці в цифрах:

вакансії — 7 219;

шукачі — 24 640;

медіанна зарплата — 28 350 грн;

конкуренція — 11,2 відгуку на вакансію;

найпоширеніші галузі — роздрібна торгівля, готельно-ресторанний бізнес, Сили оборони.

Поділля

До Поділля віднесли Хмельницький, Вінницю, Меджибіж, Кам’янець-Подільський, Бар і Могилів-Подільський.

Ринок праці в цифрах:

вакансії — 5 263;

шукачі — 19 463;

медіанна зарплата — 26 500 грн;

конкуренція — 11 відгуків на вакансію;

найпоширеніші галузі — роздрібна торгівля, Сили оборони, готельно-ресторанний бізнес.

Волинь та Опілля

Ця історична земля об’єднує Острог, Рівне, Луцьк, Клевань, Дубно, Кременець, Збараж і Пересопницю.

Ринок праці в цифрах:

вакансії — 3 428;

шукачі — 14 514;

медіанна зарплата — 26 200 грн;

конкуренція — 12 відгуків на вакансію;

найпоширеніші галузі — роздрібна торгівля, готельно-ресторанний бізнес, оптова торгівля, дистрибуція, імпорт і експорт.

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Західне Полісся та землі за Бугом

До цієї землі належать Ковель, Камінь-Каширський, Любешів, Сарни, Вараш, а також Холмщина, Підляшшя та Берестейщина.

Ринок праці в цифрах:

вакансії — 502;

шукачі — 1 331;

медіанна зарплата — 21 000 грн;

конкуренція — 3,8 відгуку на вакансію;

найпоширеніші галузі — Сили оборони, роздрібна торгівля, пошук персоналу та HR.

Верхнє Подністров’я

До Верхнього Подністров’я віднесли Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці, Галич, Дрогобич і Коломию.

Саме тут зафіксували найвищу конкуренцію серед усіх проаналізованих історичних земель.

Ринок праці в цифрах:

вакансії — 13 569;

шукачі — 53 244;

медіанна зарплата — 30 000 грн;

конкуренція — 14,8 відгуку на вакансію;

найпоширеніші галузі — роздрібна торгівля, готельно-ресторанний бізнес, оптова торгівля, дистрибуція, імпорт і експорт.

Карпатська дуга

Карпатська дуга охоплює Закарпаття, Бойківщину, Гуцульщину, Лемківщину та Надсяння. Серед міст і населених пунктів — Ужгород, Мукачево, Хуст, Рахів, Верховина, Косів, Яремче, Ворохта, Турка та Сколе.

Ринок праці в цифрах:

вакансії — 2 209;

шукачі — 7 937;

медіанна зарплата — 28 500 грн;

конкуренція — 9,1 відгуку на вакансію;

найпоширеніші галузі — роздрібна торгівля, готельно-ресторанний бізнес, Сили оборони.

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