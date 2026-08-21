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Де в Україні найвищі зарплати — порівняння історичних земель

Особисті фінанси
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Зарплата
Зарплата
Український ринок праці вперше вирішили поділити не за звичними областями. Work.ua проаналізував вакансії, зарплати та конкуренцію між шукачами у 14 історичних землях України — від Слобожанщини до Карпатської дуги.
Найвища медіанна зарплата серед проаналізованих земель зафіксована на Середній Наддніпрянщині — 35 000 грн. Найбільше вакансій також зосереджено саме тут. Водночас найвища конкуренція за робочі місця — у Верхньому Подністров’ї.
Дослідження базується на даних Work.ua за липень 2026 року. Розповідаємо деталі.

Слобожанщина

До Слобожанщини в дослідженні віднесли Харків, Суми, Охтирку, Тростянець, Святогірськ і Старобільськ.
Ринок праці в цифрах:
  • вакансії — 4 592;
  • шукачі — 15 612;
  • медіанна зарплата — 25 300 грн;
  • конкуренція — 9,3 відгуку на вакансію;
  • найпоширеніші галузі — роздрібна торгівля, Сили оборони, медицина та охорона здоров’я.
Для Донецького басейну, Запорозького Приазов’я та Криму дані про ринок праці відсутні, оскільки ці історичні землі повністю або частково є тимчасово окупованими територіями.

Запорозьке Наддніпров’я

Ця історична земля охоплює Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Кривий Ріг, Нікополь і Павлоград.
Ринок праці в цифрах:
  • вакансії — 11 438;
  • шукачі — 35 786;
  • медіанна зарплата — 26 500 грн;
  • конкуренція — 9,4 відгуку на вакансію;
  • найпоширеніші галузі — роздрібна та оптова торгівля, дистрибуція, імпорт і експорт, готельно-ресторанний бізнес.

Таврія

Таврія охоплює Херсон, Мелітополь, Генічеськ, Нову Каховку, Каховку, Скадовськ та Енергодар.
Ринок праці в цифрах:
  • вакансії — 240;
  • шукачі — 428;
  • медіанна зарплата — 21 800 грн;
  • конкуренція — 1 відгук на вакансію;
  • найпоширеніші галузі — Сили оборони, державні організації, пошук персоналу та HR.
Де в Україні найвищі зарплати — порівняння історичних земель

Середня Наддніпрянщина — лідер за вакансіями та зарплатами

До цієї історичної землі належать Київ, Черкаси, Полтава, Переяслав, Канів, Чигирин і Холодний Яр.
Саме Середня Наддніпрянщина стала лідером дослідження за кількістю вакансій і рівнем медіанної зарплати.
Ринок праці в цифрах:
  • вакансії — 34 520;
  • шукачі — 90 992;
  • медіанна зарплата — 35 000 грн;
  • конкуренція — 13,8 відгуку на вакансію;
  • найпоширеніші галузі — роздрібна та оптова торгівля, дистрибуція, імпорт і експорт, готельно-ресторанний бізнес.

Центральне Полісся та Сіверщина

До цієї землі віднесли Житомир, Чернігів, Ніжин, Батурин, Глухів і Новгород-Сіверський.
Ринок праці в цифрах:
  • вакансії — 2 598;
  • шукачі — 11 064;
  • медіанна зарплата — 25 000 грн;
  • конкуренція — 9,8 відгуку на вакансію;
  • найпоширеніші галузі — роздрібна та оптова торгівля, дистрибуція, імпорт і експорт, готельно-ресторанний бізнес.
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Західне Причорномор’я та Бессарабія

Земля охоплює Миколаїв, Первомайськ, Одесу, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Болград і Рені.
Ринок праці в цифрах:
  • вакансії — 7 219;
  • шукачі — 24 640;
  • медіанна зарплата — 28 350 грн;
  • конкуренція — 11,2 відгуку на вакансію;
  • найпоширеніші галузі — роздрібна торгівля, готельно-ресторанний бізнес, Сили оборони.

Поділля

До Поділля віднесли Хмельницький, Вінницю, Меджибіж, Кам’янець-Подільський, Бар і Могилів-Подільський.
Ринок праці в цифрах:
  • вакансії — 5 263;
  • шукачі — 19 463;
  • медіанна зарплата — 26 500 грн;
  • конкуренція — 11 відгуків на вакансію;
  • найпоширеніші галузі — роздрібна торгівля, Сили оборони, готельно-ресторанний бізнес.

Волинь та Опілля

Ця історична земля об’єднує Острог, Рівне, Луцьк, Клевань, Дубно, Кременець, Збараж і Пересопницю.
Ринок праці в цифрах:
  • вакансії — 3 428;
  • шукачі — 14 514;
  • медіанна зарплата — 26 200 грн;
  • конкуренція — 12 відгуків на вакансію;
  • найпоширеніші галузі — роздрібна торгівля, готельно-ресторанний бізнес, оптова торгівля, дистрибуція, імпорт і експорт.
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Західне Полісся та землі за Бугом

До цієї землі належать Ковель, Камінь-Каширський, Любешів, Сарни, Вараш, а також Холмщина, Підляшшя та Берестейщина.
Ринок праці в цифрах:
  • вакансії — 502;
  • шукачі — 1 331;
  • медіанна зарплата — 21 000 грн;
  • конкуренція — 3,8 відгуку на вакансію;
  • найпоширеніші галузі — Сили оборони, роздрібна торгівля, пошук персоналу та HR.

Верхнє Подністров’я

До Верхнього Подністров’я віднесли Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці, Галич, Дрогобич і Коломию.
Саме тут зафіксували найвищу конкуренцію серед усіх проаналізованих історичних земель.
Ринок праці в цифрах:
  • вакансії — 13 569;
  • шукачі — 53 244;
  • медіанна зарплата — 30 000 грн;
  • конкуренція — 14,8 відгуку на вакансію;
  • найпоширеніші галузі — роздрібна торгівля, готельно-ресторанний бізнес, оптова торгівля, дистрибуція, імпорт і експорт.
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Карпатська дуга

Карпатська дуга охоплює Закарпаття, Бойківщину, Гуцульщину, Лемківщину та Надсяння. Серед міст і населених пунктів — Ужгород, Мукачево, Хуст, Рахів, Верховина, Косів, Яремче, Ворохта, Турка та Сколе.
Ринок праці в цифрах:
  • вакансії — 2 209;
  • шукачі — 7 937;
  • медіанна зарплата — 28 500 грн;
  • конкуренція — 9,1 відгуку на вакансію;
  • найпоширеніші галузі — роздрібна торгівля, готельно-ресторанний бізнес, Сили оборони.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Середня зарплата
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