Де в Україні найвищі зарплати — порівняння історичних земель
Слобожанщина
- вакансії — 4 592;
- шукачі — 15 612;
- медіанна зарплата — 25 300 грн;
- конкуренція — 9,3 відгуку на вакансію;
- найпоширеніші галузі — роздрібна торгівля, Сили оборони, медицина та охорона здоров’я.
Запорозьке Наддніпров’я
- вакансії — 11 438;
- шукачі — 35 786;
- медіанна зарплата — 26 500 грн;
- конкуренція — 9,4 відгуку на вакансію;
- найпоширеніші галузі — роздрібна та оптова торгівля, дистрибуція, імпорт і експорт, готельно-ресторанний бізнес.
Таврія
- вакансії — 240;
- шукачі — 428;
- медіанна зарплата — 21 800 грн;
- конкуренція — 1 відгук на вакансію;
- найпоширеніші галузі — Сили оборони, державні організації, пошук персоналу та HR.
Середня Наддніпрянщина — лідер за вакансіями та зарплатами
- вакансії — 34 520;
- шукачі — 90 992;
- медіанна зарплата — 35 000 грн;
- конкуренція — 13,8 відгуку на вакансію;
- найпоширеніші галузі — роздрібна та оптова торгівля, дистрибуція, імпорт і експорт, готельно-ресторанний бізнес.
Центральне Полісся та Сіверщина
- вакансії — 2 598;
- шукачі — 11 064;
- медіанна зарплата — 25 000 грн;
- конкуренція — 9,8 відгуку на вакансію;
- найпоширеніші галузі — роздрібна та оптова торгівля, дистрибуція, імпорт і експорт, готельно-ресторанний бізнес.
Західне Причорномор’я та Бессарабія
- вакансії — 7 219;
- шукачі — 24 640;
- медіанна зарплата — 28 350 грн;
- конкуренція — 11,2 відгуку на вакансію;
- найпоширеніші галузі — роздрібна торгівля, готельно-ресторанний бізнес, Сили оборони.
Поділля
- вакансії — 5 263;
- шукачі — 19 463;
- медіанна зарплата — 26 500 грн;
- конкуренція — 11 відгуків на вакансію;
- найпоширеніші галузі — роздрібна торгівля, Сили оборони, готельно-ресторанний бізнес.
Волинь та Опілля
- вакансії — 3 428;
- шукачі — 14 514;
- медіанна зарплата — 26 200 грн;
- конкуренція — 12 відгуків на вакансію;
- найпоширеніші галузі — роздрібна торгівля, готельно-ресторанний бізнес, оптова торгівля, дистрибуція, імпорт і експорт.
Західне Полісся та землі за Бугом
- вакансії — 502;
- шукачі — 1 331;
- медіанна зарплата — 21 000 грн;
- конкуренція — 3,8 відгуку на вакансію;
- найпоширеніші галузі — Сили оборони, роздрібна торгівля, пошук персоналу та HR.
Верхнє Подністров’я
- вакансії — 13 569;
- шукачі — 53 244;
- медіанна зарплата — 30 000 грн;
- конкуренція — 14,8 відгуку на вакансію;
- найпоширеніші галузі — роздрібна торгівля, готельно-ресторанний бізнес, оптова торгівля, дистрибуція, імпорт і експорт.
Карпатська дуга
- вакансії — 2 209;
- шукачі — 7 937;
- медіанна зарплата — 28 500 грн;
- конкуренція — 9,1 відгуку на вакансію;
- найпоширеніші галузі — роздрібна торгівля, готельно-ресторанний бізнес, Сили оборони.
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