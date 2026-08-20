Без якої відмітки українцям відмовлять у тимчасовому захисті Сьогодні 16:02 — Світ

Без якої відмітки українцям відмовлять у тимчасовому захисті

Українцям, які виїжджають за кордон, радять обовʼязково отримувати штамп про перетин кордону в паспорті.

Без нього можуть виникнути проблеми з оформленням тимчасового захисту в ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина.

Штамп про виїзд

Європейський Союз запровадив нові правила отримання тимчасового захисту для громадян України. Йдеться про Імплементаційне рішення Ради (ЄС) 2026/1912 від 30 липня 2026 року.

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Як уникнути проблем

Щоб уникнути проблем із оформленням захисту в державах-членах ЄС, українцям радять отримувати штамп про виїзд з України ще на кордоні. Ця відмітка є прямим підтвердженням дати виїзду для міграційних служб у Європі.

У посольстві наголосили: правило стосується всіх без винятку. Відмітку ставлять офіцери прикордонної служби України під час перетину кордону.

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Де перевірити інформацію

Якщо людина вже перебуває за межами України, офіційну інформацію про перетин державного кордону можна отримати у Головному центрі обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України. Звернутися можна через офіційний сайт відомства.

Детальніші рекомендації щодо оформлення тимчасового захисту найближчим часом опублікують на сайтах Міністерства закордонних справ та закордонних дипломатичних установ України.

Ми писали , у Чехії очікують скорочення кількості нових заяв від українців на тимчасовий захист після зміни правил для чоловіків призовного віку. За оцінками чеської влади, кількість звернень може зменшитися на десятки відсотків.

З 5 серпня українські чоловіки , які прибули до Чехії і не виконали військовий обов’язок в Україні, більше не матимуть права на отримання тимчасового захисту.

новоприбулим громадянам України лише за умови виконання ними військового обов’язку або підтвердження відсутності проблем із цим перед державою. Раніше Рада ЄС офіційно продовжила тимчасовий захист для українців. Нові правила передбачають, що статус надаватиметьсягромадянам України лише за умови виконання ними військового обов’язку або підтвердження відсутності проблем із цим перед державою.

Для цього потрібно буде, наприклад, показати штамп із закордонного паспорту, що підтверджує легальний перетин українського кордону, або ж надати документи, які вказують, що особа не підлягає мобілізації.

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