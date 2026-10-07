Найкращі країни для українців у 2026 році: де простіше працювати та отримати довгостроковий статус

Для українців у 2026 році вибір країни для переїзду дедалі більше залежить не лише від тимчасового захисту. Важливими стають вартість житла, можливість знайти роботу, знання мови та перспективи залишитися в країні надовго. При цьому умови суттєво відрізняються навіть між популярними напрямками.

Німеччина, Польща, Чехія, Нідерланди та Канада. У кожної з цих країн є свої переваги й недоліки, тому універсального варіанту для всіх немає, повідомляє Найбільш затребуваними серед українців залишаються. У кожної з цих країн є свої переваги й недоліки, тому універсального варіанту для всіх немає, повідомляє Visit Ukraine.

Німеччина

Німеччина залишається одним із найбільш системних напрямків для українців. Країна пропонує тимчасовий захист, доступ до ринку праці, медичної допомоги, соціальної підтримки та інтеграційних програм.

Дозволи на перебування за § 24, які були чинними станом на 1 лютого 2026 року, автоматично продовжуються до 4 березня 2028 року.

Робота та дохід

Тимчасовий захист за § 24 дозволяє працювати без обмежень. Попит є на працівників у медицині, догляді, логістиці, будівництві, виробництві, транспорті, готельно-ресторанній сфері та IT.

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Для кваліфікованої роботи часто потрібно підтвердити диплом або професійну кваліфікацію, а також знання німецької мови.

Для людей без професії доступні вакансії на складах, у виробництві, логістиці та сфері обслуговування. Однак робота без знання мови часто означає нижчу зарплату, фізичне навантаження та менші можливості кар’єрного зростання.

Державна підтримка може включати виплати для базових витрат, оплату житла й опалення в межах установленого рівня, а також медичне забезпечення.

Мова та інтеграція

Німецька мова є одним із ключових факторів успішного переїзду. Державні інтеграційні курси охоплюють не лише мову, а й історію, культуру та правову систему країни.

Для роботи на початковому рівні іноді достатньо A2-B1, але в медицині, освіті, державному секторі та більшості кваліфікованих професій зазвичай потрібен вищий рівень.

Житло та вартість життя

Основна проблема великих міст — пошук житла. У Берліні, Мюнхені, Гамбурзі та Франкфурті високий попит на квартири, тому орендодавці можуть вимагати підтвердження доходу, депозит і документи.

У невеликих містах житло доступніше, але вакансій може бути менше. Тому часто доводиться обирати між нижчою вартістю проживання та більшою кількістю можливостей для роботи.

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До переваг Німеччини належать сильний ринок праці, розвинена медицина, соціальна система та можливість перейти з тимчасового захисту на інший тип дозволу. Серед недоліків — дорога оренда, складна мова та велика кількість формальностей.

Польща

Польща залишається одним із найпопулярніших напрямків завдяки близькості до України, мовній схожості, культурним зв’язкам і великій українській громаді.

У 2026 році основним підтвердженням тимчасового захисту є PESEL зі статусом UKR. Легальне перебування людей із цим статусом продовжено до 4 березня 2027 року, а на рівні ЄС погоджено подальше продовження тимчасового захисту до 2028 року.

Також у 2026 році діє можливість отримати картку CUKR за встановлених умов. Вона дає стабільніший статус і повний доступ до ринку праці без додаткового дозволу, але змінює правила доступу до деяких видів соціальної підтримки.

Робота та мова

Українці з PESEL UKR можуть працювати без окремого дозволу, якщо роботодавець своєчасно повідомить службу зайнятості.

Попит є на працівників у виробництві, логістиці, будівництві, торгівлі, сфері догляду, готельно-ресторанній галузі та харчовій промисловості. Зі знанням польської мови можна претендувати також на вакансії в офісах, освіті, медицині, фінансах та IT.

Польську мову зазвичай легше опанувати на побутовому рівні через її схожість з українською. Однак для роботи з клієнтами, документами та в професіях із високою відповідальністю потрібне впевнене володіння мовою.

Соціальна підтримка та житло

Після змін 2026 року соціальна допомога стала більш обмеженою та залежить від статусу, доходу й конкретних обставин. Люди з PESEL UKR зберігають доступ до ринку праці та окремих сімейних виплат.

Польща не є найдорожчою країною ЄС, однак оренда у Варшаві, Кракові, Вроцлаві та Гданську помітно зросла. У невеликих містах житло дешевше, але ринок праці може бути вужчим.

Головні переваги Польщі — близькість до України, велика українська громада, відносно проста мова та можливість швидко вийти на роботу. Серед недоліків — конкуренція за житло та суворіші правила соціальної підтримки.

Чехія

Чехія підходить українцям, які хочуть залишатися в Центральній Європі, працювати та готові вивчати чеську мову. Країна має розвинену інфраструктуру та широку мережу освітніх і консультаційних центрів.

Робота та витрати

Отримувачі тимчасового захисту мають вільний доступ до ринку праці без додаткового дозволу. Попит є на працівників виробництва, будівництва, логістики, складів, транспорту, ресторанів, сфери догляду та технічних професій.

Головною проблемою залишається житло. У Празі та Брно висока конкуренція за оренду, а власники часто вимагають підтвердження доходу, депозит і довгостроковий договір.

У регіонах житло дешевше, але можливостей для роботи та навчання менше.

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Перспектива залишитися надовго

У Чехії діє спеціальний довгостроковий статус для самодостатніх власників тимчасового захисту. Він орієнтований на людей, які прожили в країні не менше двох років, працюють, сплачують податки, мають житло та не залежать від гуманітарної допомоги.

Тобто Чехія дає можливість поступово перейти від тимчасового захисту до стабільнішого статусу, однак така можливість передбачає фінансову самостійність.

Серед переваг країни — близькість до України, помірні витрати порівняно з частиною Західної Європи, зрозумілий ринок праці та відносно доступна мова. Основні недоліки — дорога оренда в Празі та Брно і конкуренція за вакансії.

Нідерланди

Нідерланди приваблюють сильною економікою, високим рівнем життя, хорошими трудовими стандартами та розвиненою соціальною інфраструктурою. Водночас саме житло залишається однією з головних проблем країни.

Українці, які вже користувалися тимчасовим захистом у ЄС до 5 серпня 2026 року, зберігають право на перебування, роботу та доступ до послуг у Нідерландах до 4 березня 2028 року.

Робота та мова

Затребувані працівники в логістиці, портовій сфері, тепличному господарстві, сільському господарстві, будівництві, догляді, готельному бізнесі та IT.

Англійська може допомогти знайти роботу в міжнародній компанії. Однак для довгострокової кар’єри та спілкування з місцевими клієнтами потрібна нідерландська.

Житло — головний виклик

Нідерланди мають сталий дефіцит житла. Приватна оренда дорога й конкурентна, а муніципальні центри розміщення можуть бути переповнені.

Вартість продуктів, транспорту, медичних послуг та оренди вища, ніж у Польщі чи Чехії. Навіть за високої зарплати значна частина доходу може йти на житло, особливо в Амстердамі, Роттердамі, Утрехті та Гаазі.

Переваги країни — високий рівень життя, хороші трудові права, розвинена медицина та сильна економіка. Основні мінуси — дефіцит житла та висока вартість повсякденного життя.

Канада

Канада може підійти українцям, які розглядають переїзд за межі Європи, мають родичів або знайомих у країні, знають англійську чи французьку та готові будувати довгостроковий план.

Водночас у 2026 році не варто розраховувати на колишній масштаб програми CUAET: вона закрита для нових заявників, а чинні заходи переважно стосуються тих, хто вже приїхав до Канади.

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Робота та можливості

Для українців, які прибули за CUAET і пов’язаними заходами до 31 березня 2024 року, строк подання заяви на продовження дозволу на роботу продовжено до 31 березня 2027 року. Дозвіл можна продовжити на строк до трьох років за умови дотримання вимог програми.

Новим кандидатам потрібно розглядати загальні імміграційні, гуманітарні, сімейні, навчальні та робочі програми.

Канада потребує працівників у будівництві, догляді, медицині, сільському господарстві, логістиці, виробництві, сфері обслуговування та деяких технічних професіях.

Житло, медицина та клімат

У Торонто та Ванкувері оренда дуже дорога, а пошук житла конкурентний. В Альберті, Манітобі, Саскачевані та деяких невеликих містах витрати можуть бути нижчими, однак можливості для роботи та доступ до спеціалізованої медицини залежать від конкретного регіону.

Канада суттєво відрізняється від України за кліматом. У деяких провінціях зими тривалі й дуже холодні, тоді як у Британській Колумбії клімат м’якший, але вологіший.