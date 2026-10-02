Українцям у Польщі не варто відкладати оформлення карти CUKR на останні місяці. Формально час ще є — подати заяву можна до 4 березня 2028 року, але якщо сотні тисяч людей зроблять це одночасно, зростає ризик відкладеного навантаження.

За оцінкою Dopomo , загалом у найближчі роки очікуються чотири хвилі, пов’язані з перебуванням українців у Польщі.

Хто може отримати карту CUKR

Карта CUKR — це трирічний дозвіл на тимчасове перебування для людей, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом.

Отримати її можуть ті, хто:

мав статус UKR 4 червня 2025 року;

має цей статус у день подання заяви;

мав статус UKR безперервно щонайменше 365 днів.

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Статус UKR — це відповідна позначка в реєстрі PESEL для людей із тимчасовим захистом.

Карта CUKR звільняє її власника від необхідності документально підтверджувати мету перебування та джерела доходу. Тому вона є найпростішим шляхом до подальшого легального перебування.

Що треба розуміти про терміни

Подати заяву можна до завершення дії тимчасового захисту — наразі до 4 березня 2028 року. При цьому людина повинна мати статус UKR у день подання заяви відповідно до ст. 42c спецзакону.

Перше видання звіту, на яке посилався Dziennik Gazeta Prawna, називало 4 березня 2027 року кінцевою датою подання заяв. Однак у розділі «Виправлення» наприкінці звіту це пояснення було скориговано.

Заяви, подані до 4 березня 2027 року, мають гарантоване законом легальне перебування до завершення розгляду справи відповідно до ст. 42x спецзакону.

Водночас не варто відкладати заяву на останній момент. Що більше заяв надійде в останні місяці, то більший ризик, що вони водночас накопичаться у воєводських управліннях.

Що далі: чотири хвилі до 2031 року

Найближчими роками робота з документами для українців фактично розподілиться на чотири етапи. Це не прогноз, а дати та процедури, які випливають із законодавства. Усі ці процеси стосуватимуться 16 воєводських управлінь.

Перша хвиля — заяви на карту CUKR

Подати заяву на карту CUKR можна до 4 березня 2028 року.

За оцінкою Dopomo, право на карту можуть мати близько 750 тисяч людей, тоді як поданих заяв наразі 24,6 тисячі. Якщо значна частина заявників чекатиме до останніх тижнів, найбільше навантаження на управління припаде саме на період перед 4 березня 2028 року.

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Окремою проблемою можуть стати заяви з формальними недоліками. Кожна така справа означає додаткову роботу для управління, тоді як повністю оформлена заява дає змогу одразу перейти до її розгляду.

Друга хвиля — отримання готових карт

Наступний етап — безпосереднє отримання карт CUKR.

Готову карту потрібно забрати особисто в одному з 16 воєводських управлінь протягом 60 днів після повідомлення. Кількість таких візитів залежатиме від того, скільки людей фактично отримає CUKR.

Якщо людина не забере карту в установлений строк, вона її втрачає і не отримує дозвіл. Сплачені за це платежі також не повертають.

Третя хвиля — завершення дії карт CUKR

Карта CUKR видається на три роки. Водночас законодавство не передбачає ані її поновлення, ані спрощеної процедури отримання наступного дозволу. Тому після завершення строку дії карти її власникам доведеться повертатися до звичайних процедур і подавати повний пакет документів.

Ця хвиля може припасти на 2029−2031 роки. Якщо карту отримає хоча б половина людей, які мають на неї право, до воєводських управлінь у цей період можуть надійти навіть кілька сотень тисяч повних заяв на тимчасове або постійне перебування.

Вони додадуться до вже наявного потоку. Для порівняння, у 2025 році було подано 509,2 тисячі заяв на тимчасове перебування.

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Четверта хвиля — статус довгострокового резидента ЄС

Після п’яти років перебування власники CUKR зможуть претендувати на статус довгострокового резидента ЄС.

Водночас період тимчасового захисту до цих п’яти років не зараховується. Період із картою CUKR рахується від дня її отримання. Тому ті, хто отримає карту у 2026 або 2027 році, зможуть досягти п’ятирічного строку не раніше 2031 року.

Для отримання статусу також знадобиться знання польської мови щонайменше на рівні B1.