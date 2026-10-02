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Фінляндія вдвічі скоротить кількість центрів для шукачів притулку

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Цього року у Фінляндії припинили діяльність вже вісім центрів прийому шукачів притулку
Цього року у Фінляндії припинили діяльність вже вісім центрів прийому шукачів притулку
Міграційна служба Фінляндії скорочує мережу центрів прийому шукачів притулку на тлі зменшення кількості людей, які користуються цими послугами. До кінця лютого 2027 року в країні закриють ще вісім центрів.
Про це повідомляє Yle.

Скільки центрів прийому працюватиме у Фінляндії

Цього року у Фінляндії припинили діяльність вже вісім центрів прийому шукачів притулку. Ще стільки ж закриють до кінця лютого 2027 року.
Кількість підрозділів буде скорочена приблизно удвічі. Станом на початок червня в країні працювали 30 підрозділів для дорослих та 13 підрозділів для неповнолітніх, а також два підрозділи утримання під вартою.
За словами начальниці департаменту послуг з прийому Міграційної служби Еліни Нурмі, скорочення пов’язані зі зменшенням кількості клієнтів.
Кількість шукачів притулку зменшилася, а кількість людей, які тікають від війни в Україні до Фінляндії, не зростає. Крім цього, багато клієнтів приймальних центрів зареєструвалися як резиденти муніципалітетів та переїхали до іншого житла, йдеться у матеріалі.

Що змінилося для шукачів притулку

Ситуація також змінилася з внесенням змін до Закону про прийом на початку вересня. Послуги з прийому для шукачів притулку припиняються через три місяці після отримання ними дозволу на проживання та можливості подати заявку на отримання муніципалітету проживання.
Клієнти, які користуються тимчасовим захистом, також повинні зареєструватися як резиденти муніципалітету протягом трьох місяців після отримання права на проживання в муніципалітеті.
Право на проживання в муніципалітеті поширюється, зокрема, на українців, які отримують тимчасовий захист, згідно з даними фінської Міграційної служби.
Клієнтів центрів, що закриваються, переведуть на вільні місця в інших центрах.
«При переведенні ми враховуємо побажання мешканців та зв’язки з місцем проживання, такі як робота чи освіта, що веде до отримання освітнього ступеня. Однак це не завжди можливо», — зазначила Нурмі.
За матеріалами:
Укрінформ
Мігранти
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