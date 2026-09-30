До 100 євро на день: де недорого відпочити в Європі цієї осені

Європа восени може обійтися дешевше, ніж здається. У вересні закінчується літній сезон, у жовтні туристів стає менше, а разом із ними в багатьох містах знижуються ціни на житло. Звісно, 100 євро на день не вистачить на готель із басейном у центрі Парижа та вечерю в ресторані з видом на Ейфелеву вежу. Та якщо обитрати не найдорожчі міста, бронювати житло заздалегідь і оминати елітні ресторани, у цей бюджет можна вкластися. Причому йдеться не про відпочинок «на хлібі й воді».

Finance.ua зібрав сім європейських напрямків, де восени 2026 року за ощадливого підходу цілком реально вкластися у 100 євро на день.

Албанія

Албанія добре підходить для осінньої поїздки, особливо у вересні. На узбережжі в цей період ще можна розраховувати на теплу погоду, хоча вона вже не така стабільна, як у липні чи серпні.

За актуальним оглядом цін на вересень 2026 року, бюджетний мандрівник в Албанії може витрачати близько 30−45 євро на день, а комфортніша поїздка обійдеться приблизно у 60−100 євро. Водночас гостьовий будинок або бюджетний готель у вересні часто коштує 35−55 євро за ніч.

Тому орієнтир 55−95 євро на день реалістичний, якщо не обирати найдорожчі курорти та житло.

Що подивитися

Тирана. Площа Скандербега, мечеть Ет’хем-бея, район Блок, гора Дайті та канатна дорога. На столицю можна спокійно виділити два дні.

Берат. Старі будинки на схилах, фортеця та історичний центр. Місто невелике, тому більшу частину маршруту можна пройти пішки.

Гірокастра. Кам’яні будинки, вузькі вулиці та велика фортеця. Історичний центр міста внесений до списку ЮНЕСКО.

Шкодер. Місто на півночі країни, звідки можна поїхати до озера Шкодер або далі в Албанські Альпи.

Дуррес. Один із найближчих до Тирани морських курортів. Тут є римський амфітеатр і довга набережна.

Саранда. Зручна база для поїздок уздовж південного узбережжя.

Ксаміль. Пляжі та невеликі острови. У вересні тут уже значно спокійніше, ніж у розпал літа, хоча житло все одно може бути дорожчим, ніж у внутрішніх районах країни.

Бутринт. Античне місто неподалік Саранди з грецькими та римськими пам’ятками.

Теті та Вальбона. Для тих, хто хоче замінити море гірськими маршрутами.

Будівля Скандербега, Тирана. Джерело: goethe. de

Скільки коштує

Витрата Орієнтир Ліжко в хостелі 12–18 євро Гостьовий будинок або бюджетний готель 35–55 євро Обід 6–10 євро Кава до 2 євро Міжміський автобус 5–15 євро Екскурсія або платна пам’ятка 5–20 євро

Орієнтир для економної поїздки: 55−95 євро на день.

Болгарія

Болгарія залишається одним із найдоступніших варіантів у Європі. Причому від 1 січня 2026 року країна використовує євро, тому восени всі ціни можна рахувати без перерахунку з левів.

Для міської подорожі підійдуть Софія та Пловдив. Якщо погода дозволяє, до маршруту можна додати Варну, Несебр або Созополь.

Що подивитися

Софія. Храм Олександра Невського, антична Сердіка, бульвар Вітоша, ротонда Святого Георгія та гора Вітоша.

Пловдив. Старе місто, античний театр, Римський стадіон і район Капана з кафе та невеликими ресторанами.

Велико-Тирново. Старе місто на пагорбах і фортеця Царевець.

Рильський монастир. Один із найвідоміших монастирів країни. На нього краще виділити окремий день.

Несебр. Історичний півострів на Чорному морі. У вересні тут уже менше туристів.

Варна. Морський сад, археологічний музей, римські терми та набережна.

Созополь. Невелике курортне місто зі старим центром і дерев’яними будинками.

Несебр, Болгарія. Джерело: bezviz.co.ua

Скільки коштує

Витрата Орієнтир Хостел 12–20 євро Бюджетний номер 25–45 євро Обід 7–12 євро Кава 2–3 євро Міський транспорт близько 1 євро за поїздку Поїздка між містами 5–15 євро Музей 2–10 євро

Орієнтир: 50−85 євро на день.

Румунія

Румунія добре підходить для осінньої подорожі, якщо море не є пріоритетом. Тут можна поєднати великі міста, середньовічні центри та замки.

Що подивитися

Бухарест. Палац парламенту, Старе місто, Румунський Атенеум, площа Революції та парк Херастрау.

Брашов. Площа Ради, Чорна церква, Страда Сфорій та гора Тампа.

Бран. Замок, який туристи найчастіше пов’язують із легендою про Дракулу.

Пелеш. Королівський замок у Сінаї. Його зручно поєднати з поїздкою до Брашова.

Сігішоара. Середньовічний центр, вежа з годинником і кольорові будинки.

Сібіу. Велика площа, старий центр і знамениті будинки з «очима» на дахах.

Замок Корвінів. Велика готична фортеця в Хунедоарі. Через відстань її краще залишити на окремий день.

Трансфегерашан. Гірська дорога з краєвидами. Восени перед поїздкою потрібно перевіряти стан дороги, оскільки погодні умови можуть спричиняти обмеження руху.

Сібіу, Румунія. Джерело: tripadvisor.co

Скільки коштує

Витрата Орієнтир Хостел 12–20 євро Бюджетний номер 25–45 євро Обід 7–12 євро Кава 2–3 євро Міський транспорт 1–2 євро Поїзд між містами 5–20 євро Замок або музей 5–15 євро

Орієнтир: 50−90 євро на день.

Угорщина

Будапешт уже не належить до найдешевших столиць регіону, але в разі грамотного планування в 100 євро на день можна вкластися.

Що подивитися

Парламент. Навіть без екскурсії всередину його варто побачити з боку Дунаю.

Будайська фортеця. Старі вулиці, Королівський палац і панорами на Пешт.

Рибальський бастіон. Один із найкращих оглядових майданчиків міста.

Ланцюговий міст. Особливо гарний увечері.

Базиліка Святого Іштвана.

Центральний ринок. Місце для недорогого перекусу та покупки місцевих продуктів.

Острів Маргіт. Велика зелена зона посеред Дунаю.

Купальні Сечені. Окрема стаття витрат, яку краще закласти в бюджет заздалегідь.

Сентендре. Невелике місто неподалік Будапешта, куди можна з’їздити на один день.

Ланцюговий міст Сечені в Угорщині. Джерело: anga.ua

Скільки коштує

Витрата Орієнтир Хостел 15–25 євро Бюджетний номер 30–50 євро Обід 10–15 євро Кава 2–4 євро Разовий транспорт близько 1,3 євро Музей 5–15 євро Термальні купальні близько 25–40 євро

Орієнтир: 60−100 євро на день.

Польща

Польща може бути одним із найзручніших варіантів для українців. До країни відносно просто дістатися наземним транспортом, а далі можна продовжити подорож по Європі.

Що подивитися

Краків. Ринкова площа, Маріацький костел, Вавель, Казімєж, Барбакан і Флоріанська брама.

Величка. Соляні шахти неподалік Кракова. На поїздку краще виділити окремий день.

Варшава. Старе місто, Королівський замок, Лазєнки, Палац культури і науки та набережна Вісли.

Вроцлав. Ринкова площа, Острів Тумський, університет і знамениті бронзові гноми, яких можна шукати під час прогулянки містом.

Гданськ. Довгий ринок, фонтан Нептуна, набережна Мотлави, Журав і Музей Другої світової війни.

Сопот. Можна поїхати на один день із Гданська, щоб прогулятися пірсом і морським узбережжям.

Мальборк. Великий середньовічний замок Тевтонського ордену.

Закопане. Варіант для тих, хто хоче додати до міської поїздки гори.

Кривий будинок у Сопоті. Джерело: whitemad. pl

Скільки коштує

Витрата Орієнтир Хостел 15–25 євро Бюджетний номер 30–50 євро Обід 8–15 євро Кава 2,5–4 євро Міський транспорт 1–2 євро Поїзд між містами 10–25 євро Музей 4–12 євро

Орієнтир: 60−100 євро на день.

Португалія

Португалія — найдорожчий напрямок у нашій добірці. Тому тут уже не можна говорити, що 100 євро на день вистачить у будь-якому випадку.

У Лісабоні, наприклад, офіційний тариф CARRIS/Metro на разову поїздку становить 1,90 євро. Денний квиток коштує 7,25 євро.

Тому в 100 євро реально вкластися передусім за умови недорогого житла та помірних витрат на ресторани.

Що подивитися

Лісабон. Алфама, Байша, площа Комерції, оглядові майданчики, Белен і трамвай № 28.

Белем. Вежа Белен, монастир Жеронімуш і набережна Тежу.

Сінтра. Палац Пена, замок маврів та історичний центр.

Порту. Рібейра, міст Луїша I, річка Дору, вокзал Сан-Бенту.

Брага. Старий центр і святилище Бон-Жезуш-ду-Монті.

Коїмбра. Старовинне університетське місто.

Авейру. Канали та кольорові човни.

Кашкайш. Узбережжя Атлантики неподалік Лісабона.

Авейру, Португалія. Джерело: withportugal

Скільки коштує

Витрата Орієнтир Хостел 20–30 євро Бюджетний номер 35–60 євро Обід 12–15 євро Кава 2–3 євро Міський транспорт 2–4 євро Поїзд між містами 5–20 євро Музей або пам’ятка 5–15 євро

Орієнтир: 75−120 євро на день.

Греція

Греція також може вкластися у 100 євро на день, але доведеться уважніше вибирати житло.

У вересні ще є сенс їхати заради моря. У жовтні краще робити ставку на міста, археологічні пам’ятки та гастрономічні маршрути.

В Афінах офіційний 90-хвилинний квиток на громадський транспорт коштує 1,20 євро, денний — 4,10 євро.

Що подивитися

Афіни. Акрополь, Парфенон, Плака, Монастіракі, пагорб Лікавіт і Національний сад.

Мис Суніон. Храм Посейдона над Егейським морем.

Салоніки. Біла вежа, набережна, площа Аристотеля, римська Агора та район Лададіка.

Метеори. Монастирі на вершинах скель. На цей напрямок краще виділити хоча б два дні.

Дельфи. Великий археологічний комплекс на схилах Парнасу.

Крит. Ханья, Іракліон і пляжі острова. У вересні це хороший варіант для тих, кому хочеться ще застати море.

Корфу. Острів із мальовничим старим містом і пляжами.

Храм Аполлона (Дельфи). Джерело: wikipedia

Довідка Finance.ua Щодо островів є важливе застереження: пороми, внутрішні перельоти та житло можуть суттєво збільшити бюджет. Тому для ліміту 100 євро на день простіше планувати материкову Грецію.

Скільки коштує

Витрата Орієнтир Хостел 20–30 євро Бюджетний номер 35–60 євро Обід 10–15 євро Кава 2,5–4 євро Міський транспорт 2–5 євро Музей або пам’ятка 5–20 євро

Орієнтир: 70−120 євро на день.

Куди їхати за різного бюджету

Якщо не хочеться постійно рахувати кожну витрачену монету, найпростіше обирати країни, де навіть середні ціни нижчі.

Бюджет Напрямки До 60 євро Болгарія, Румунія або Албанія — за умови дуже бюджетного житла 60–80 євро Албанія, Болгарія, Румунія чи Польща 80–100 євро Угорщина, Польща, Албанія, а також окремі варіанти Греції Понад 100 євро Португалія та Греція - якщо хочеться більше комфорту

Разом із цим навіть у дешевшій країні один день «потужних» витрат може «зламати» бюджет. Наприклад, оренда автомобіля, організована екскурсія або дорогий ресторан легко додадуть 50−100 євро до витрат.

На чому економити

Найбільша стаття витрат — житло. Якщо подорожує одна людина, хостел часто буде найвигіднішим варіантом. Якщо їдуть двоє, номер за 50 євро вже коштує по 25 євро на кожного.

Ще один спосіб — не селитися прямо в історичному центрі. У великих містах різниця між житлом біля головної площі та варіантом за кілька зупинок громадського транспорту може бути суттєвою.

З харчуванням ситуація схожа. Три ресторани на день легко збільшать витрати на десятки євро. Сніданок із продуктів із супермаркету, обід у звичайному кафе та вечеря безпосередньо біля туристичного центру — вже інший бюджет.

На екскурсіях теж можна не витрачатися щодня. Так, у Будапешті, Кракові, Пловдиві, Брашові чи Лісабоні частину міста цілком реально обійти пішки.

Скільки коштуватиме тиждень відпочинку

Якщо брати середину діапазону для ощадливої подорожі, орієнтовно виходить так:

Напрямок Орієнтовно на день 7 днів Албанія 75 євро 525 євро Болгарія 67 євро 469 євро Румунія 70 євро 490 євро Угорщина 80 євро 560 євро Польща 80 євро 560 євро Португалія 95 євро 665 євро Греція 95 євро 665 євро

Дорогу з України та назад потрібно рахувати окремо.

На який місяць планувати поїздку?

Якщо головне — море, краще дивитися на вересень. Найбільше шансів на теплу погоду буде в Албанії та Греції. У Болгарії сезон на узбережжі теж може тривати на початку осені, але погода вже менш передбачувана.

Для міських поїздок жовтень часто навіть зручніший. Немає літньої спеки, а основні туристичні місця вже не такі переповнені.

Листопад більше підходить для коротких city break, музеїв, гастрономічних поїздок та прогулянок містами. Для пляжного відпочинку це вже не найкращий період.

Висновок

100 євро на день у Європі восени 2026 року — реальний бюджет, але не для будь-якої країни й не за будь-яких умов.

Найпростіше вкластися в нього в Болгарії та Румунії. Албанія також може бути недорогою, особливо якщо не обирати найдорожчі курорти. Польща та Угорщина потребують трохи більшого бюджету, але 100 євро на день там теж достатньо для ощадливої подорожі.

Португалія та Греція вже перебувають на межі або вище цього бюджету. Там 100 євро на день можливі, але доведеться уважніше вибирати житло, харчування та кількість платних розваг.