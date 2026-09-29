росія збільшить витрати на оборону у 2027 році на 27%

росія планує в 2027 році витратити на оборону 17,1 трлн рублів ($202,58 млрд). Це приблизно на 27% більше, ніж 13,5 трлн рублів, передбачених попереднім бюджетом, і найбільша сума з початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

Про це свідчать урядові документи, з якими ознайомилося агентство Reuters.

Витрати та дефіцит бюджету

Згідно з документами, загальні витрати на оборону становитимуть 50 трильйонів рублів протягом наступних трьох років. У 2026 році уряд планував витратити 12,1 трильйона рублів на оборону, але фактична сума засекречена і не буде розголошена. Деякі військові витрати також можуть бути враховані в інших частинах бюджету.

У документах також зазначається, що уряд підвищив свою оцінку дефіциту бюджету на 2026 рік до 3,2% валового внутрішнього продукту з 1,6% ВВП раніше. Бюджетні витрати у 2026 році збільшаться на 13,2% до 48,6 трильйона рублів або 20,9% ВВП.

Очікується, що уряд подасть проєкт бюджету до парламенту до 1 жовтня.

росія планує підвищити податки

Минулого тижня у Москві оголосили про плани нового підвищення податків у 2027 році для фінансування зростаючого дефіциту. Згідно з документами, новий податок на непередбачені доходи для металургійних та гірничодобувних компаній має залучити близько 200 мільярдів рублів щорічно.

Уряд рф також знизив оцінку доходів від нафти і газу на 2026 рік до 7,6 трильйона рублів з 8,9 трильйона рублів раніше.

Державний борг