У Польщі змінять правила оплати праці

Європейський Союз поступово запроваджує нові правила прозорості оплати праці, які мають зробити зрозумілішими відмінності в зарплатах чоловіків і жінок. Для великих компаній це означатиме не лише нову звітність, а й детальніший аналіз усіх складових винагороди працівників.

Як пише inpoland , відповідно до директиви ЄС щодо прозорості оплати праці, роботодавцям доведеться аналізувати зарплати та розраховувати гендерний розрив в оплаті праці. Спочатку нові вимоги щодо звітності стосуватимуться компаній, у яких працюють понад 250 працівників.

Що враховуватимуть під час аналізу зарплат

При розрахунку розриву в оплаті праці враховуватимуть не лише базовий оклад. До аналізу входитимуть погодинні або місячні ставки, премії, надбавки за вислугу років, святкові та квартальні бонуси.

Також братимуть до уваги доплати за роботу на шкідливому виробництві, понаднормову роботу, нічні зміни та роботу у святкові дні.

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Окрім безпосередніх виплат, аналіз охоплюватиме й окремі додаткові виплати та пільги. Серед них — медичні пакети, спортивні картки, картки на обід, допомога на житло та пальне, лікарняні, які роботодавець виплачує за перші 33 дні непрацездатності, а також вихідна допомога та компенсації у зв’язку зі звільненням.

Водночас компенсацію за дистанційну роботу, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами й допомогу по догляду за дитиною до аналізу не включатимуть.

Роботодавцям доведеться обґрунтовувати різницю в зарплатах

Нові правила передбачають більшу увагу до того, як саме роботодавці визначають рівень оплати праці. Якщо двоє працівників виконують однакову роботу, але отримують різні зарплати, компанія повинна буде мати конкретні критерії, які пояснюють таку різницю.

Серед таких критеріїв можуть бути:

досвід,

обсяг обов’язків,

результати роботи,

інші об’єктивні фактори, пов’язані з виконуваною роботою.

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Водночас важливо буде довести, що правила визначення зарплати є об’єктивними та не мають дискримінаційного характеру.

Працівники також отримають ширший доступ до інформації про оплату праці. Вони зможуть отримувати дані про середню зарплату людей, які виконують однакову роботу або роботу рівної цінності, із розподілом за чоловіками та жінками.

Як нові правила вже діють у Польщі

Повне впровадження директиви ЄС про прозорість оплати праці в Польщі ще очікується. Кінцевий термін для країн-членів ЄС щодо впровадження цих правил сплив 7 червня 2026 року, однак більшість держав не встигли своєчасно запровадити всі необхідні норми.

У Польщі частина правил діє ще з 24 грудня 2025 року. Зокрема, роботодавці мають повідомляти кандидатам рівень майбутньої зарплати вже на етапі співбесіди. Це має бути конкретна сума або діапазон.

Крім того, роботодавцям заборонено запитувати кандидатів, скільки вони заробляли на попередньому місці роботи.