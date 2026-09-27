Греція заплатить €10 тисяч сім’ям, які переїдуть у прикордонні райони

Греція пропонує 10 тисяч євро (512 тисяч гривень) сім’ям, які переїдуть до прикордонних районів країни.

Про це пише RTE.

Як працюватиме програма

Відповідну платформу для подання заявок на переїзд запустять у жовтні у межах ініціативи щодо стимулювання демографічного розвитку та підтримки прикордонних районів.

Ініціатива також спрямована на громадян Греції, які проживають за кордоном і мають бажання повернутися додому.

До прикладу, ті, хто оселиться на острові Кастеллорізо в Егейському морі, поблизу узбережжя Туреччини, отримуватимуть щорічну фінансову допомогу в розмірі п’ять тисяч євро (256 тисяч гривень) та ще тисячу євро (51 тисяча гривень) за кожну дитину.

На острові також планують відкрити дитячий садок та школу.