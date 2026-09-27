Греція заплатить €10 тисяч сім’ям, які переїдуть у прикордонні райони

До прикладу, ті, хто оселиться на острові Кастеллорізо в Егейському морі, поблизу узбережжя Туреччини, отримуватимуть щорічну фінансову допомогу в розмірі п’ять тисяч євро (256 тисяч гривень) та ще тисячу євро (51 тисяча гривень) за кожну дитину.
На острові також планують відкрити дитячий садок та школу.
Finance.ua вже писав, що іноземці, які легально проживають у Португалії, можуть отримати державну фінансову підтримку за переїзд до внутрішніх районів країни. За певних умов сума виплати може перевищити 5 тисяч євро.