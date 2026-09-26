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У яких країнах найвищі зарплати після податків (інфографіка)

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Долар
Долар, Фото: magnific
Швейцарія очолила рейтинг країн за розміром середньої місячної зарплати після сплати податків — працівники отримують близько $8 282 «на руки». У Колумбії цей показник становить $649, тобто різниця між країнами сягає майже 13 разів.
Про це пише Visual Capitalist, посилаючись на дані ОЕСР про середню заробітну плату за 2025 рік.

Де зарплати після податків найвищі

Лідирує Швейцарія, де середня зарплата до сплати податків становить $10 112 на місяць. Після відрахувань працівникові залишається близько $8 282.
До трійки країн із найвищою середньою зарплатою після сплати податків увійшли Ісландія та Люксембург, де працівники отримують $5 873 та $5 013 на місяць.
ТОП-10 країн із найвищими чистими зарплатами:
  1. Швейцарія — $8 282;
  2. Ісландія — $5 873;
  3. Люксембург — $5 013;
  4. Велика Британія — $4 720;
  5. Нідерланди — $4 713;
  6. США — $4 638;
  7. Норвегія — $4 619;
  8. Австралія — $4 470;
  9. Данія — $4 374;
  10. Ірландія — $4 274.
Найменші зарплати після сплати податків — у Колумбії. Тут у середньому працівник отримує $649 на місяць. Далі йдуть Мексика ($795) та Туреччина ($1 244).
До країн із найнижчими доходами також потрапили Угорщина ($1 327) і Словаччина ($1 404).
У яких країнах найвищі зарплати після податків
У яких країнах найвищі зарплати після податків, Інфографіка: Visual Capitalist

Чому в деяких країнах зарплати набагато нижчі

На рівень номінальних зарплат впливають продуктивність праці, структура економіки, ситуація на ринку праці та валютні курси.
Водночас наведені суми не враховують різницю у вартості життя між країнами.
Тобто вища зарплата в доларовому еквіваленті не обов’язково означає, що працівник може дозволити собі пропорційно більше товарів і послуг.
Раніше Finance.ua писав, що Швейцарія стала єдиною країною Європи, де середня річна зарплата перевищує €100 тис. На другому місці — Ісландія з показником €85 950, а третю позицію посів Люксембург, який є лідером серед країн ЄС із результатом €77 844.
За матеріалами:
Finance.ua
Середня зарплата
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