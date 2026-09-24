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Ryanair скорочуватиме рейси взимку через високі ціни на авіапальне

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Цієї зими Ryanair виконуватиме рейси за 435 маршрутами
Цієї зими Ryanair виконуватиме рейси за 435 маршрутами
Авіакомпанія Ryanair продовжить скорочувати частотність рейсів у зимові місяці, щоб зменшити вплив непокритих хеджуванням витрат на авіапальне. Також перевізник планує перерозподіляти потужності на ринки з нижчими зборами, зокрема в Італію та Скандинавію.
Про це повідомляє Bloomberg.

Туристичні податки у Великій Британії

Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі під час пресконференції в середу розкритикував «податки для відвідувачів» у Великій Британії. Він заявив, що така політика негативно впливає на туристичну галузь.
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За словами О’Лірі, інші країни Європи, навпаки, знижують подібні витрати. Про це він сказав у Лондоні під час заходу, присвяченого представленню зимового розкладу ірландського лоукостера, який передбачає понад 20 нових маршрутів із Великої Британії.
Окремо керівник Ryanair розкритикував пропозицію дозволити місцевим органам влади запроваджувати додатковий готельний податок. Він назвав цю ініціативу такою, що «приречена на провал».
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Яким буде зимовий розклад Ryanair

Цієї зими Ryanair виконуватиме рейси за 435 маршрутами. Зокрема, авіакомпанія відкриє три нові напрямки з аеропорту Станстед і ще 18 з інших аеропортів Великої Британії.
Водночас високі ціни на авіапальне та слабший споживчий попит тиснуть на авіаційний сектор. Багато перевізників змушені знижувати тарифи, щоб стимулювати бронювання.
Нещодавно лоукостер скоротив прогноз щодо кількості пасажирів на поточний фінансовий рік. У компанії пояснили це планами виконувати менше рейсів у менш завантажений зимовий період.
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За словами О’Лірі, зараз авіакомпанія вже фіксує відновлення вартості квитків після кількох місяців зниження. Минулого тижня він повідомив, що тарифи трохи зросли порівняно із серпнем.
«Цієї зими всі скорочуватимуть пропускну здатність, тому що цього зимового сезону та влітку 2027 року ми значно більше залежатимемо від цін на нафту, ніж влітку 2026 року», — сказав О’Лірі.
За матеріалами:
Finance.ua
Ryanair
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