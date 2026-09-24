Де в ЄС найбільші податки на бензин — рейтинг країн, Автозаправна станція

Рекордні ціни на бензин у ЄС змушують водіїв витрачати дедалі більше на кожну поїздку. Так, середня ціна бензину Euro-super 95 у ЄС 14 вересня досягла €2,063 за літр — це найвищий показник за всю історію відповідної статистики Єврокомісії, яка ведеться з 2005 року.

Проте кінцева вартість пального залежить не лише від цін на нафту та переробку: значну частину чека на АЗС формують акцизи, ПДВ та інші збори. У середньому в ЄС вони забирають майже половину вартості кожного літра бензину, пише Euronews

Як формується податкова сума

Паливо оподатковується у два основні етапи. Спочатку держава стягує акциз — фіксовану суму з кожного літра, яка не змінюється автоматично разом із ціною нафти. У деяких країнах додатково діють вуглецеві та інші збори. Після цього на ціну пального разом з акцизом та іншими зборами нараховується податок на додану вартість — ПДВ. Таким чином, водії фактично сплачують ПДВ і з акцизу також.

У середньому податки становили €0,976 за літр, або 47,3% кінцевої ціни бензину. У семи країнах ЄС податкове навантаження перевищувало €1 за літр.

10 країн ЄС із найбільшими податками на бензин

10. Латвія: €0,960 за літр

У січні Латвія підвищила акциз на бензин із €532 до €555 за 1000 літрів, тобто до €0,555 за літр.

Ще один збір спрямовується на формування аварійних запасів нафти — резервів, які кожна країна ЄС повинна мати на випадок перебоїв із постачанням. У Латвії він становить €91,26 за тонну нафтопродуктів, що продаються в країні, або трохи менше 7 центів за літр бензину.

ПДВ за ставкою 21% додає ще €0,343.

У підсумку загальна сума податків становить €0,960 з кожного літра бензину.

9. Естонія: €0,963 за літр

В Естонії акциз становить €0,593 за літр. Після підвищення паливних податків у травні 2025 року уряд на тлі весняного стрибка цін вирішив відмовитися від чергового підвищення, запланованого на травень 2026 року.

Інших зборів на пальне немає. ПДВ за ставкою 24% додає €0,370.

Таким чином, загальна сума податків становить €0,963 за літр — майже половину ціни бензину в €1,914.

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8. Португалія: €0,978 за літр

Основний паливний податок у Португалії — ISP — 14 вересня становив €0,432 за літр. До нього входить колишній дорожній збір, який досі становить 8,7 цента з літра бензину.

Ставку ISP тимчасово знижують, коли ціни на пальне перевищують рівень початку березня більш ніж на 10 центів. Такий механізм фактично повертає водіям додатковий ПДВ, який держава отримує через зростання ціни.

У 2026 році вуглецевий збір додає €0,159 за літр, а ПДВ за ставкою 23% — ще €0,387.

Разом три види податків становлять €0,978 за літр.

7. Італія: €1,049 за літр

Акциз на бензин в Італії становить €0,673 за літр. Із січня для бензину та дизеля діє однакова ставка після того, як уряд знизив акциз на бензин на 4,05 цента та на стільки ж підвищив його для дизеля.

Із кінця липня Рим кілька разів знижував ставку для дизеля, щоб пом’якшити зростання цін. Для бензину такого зниження не було.

ПДВ за ставкою 22% додає €0,376.

У результаті держава отримує €1,049 податків з кожного літра бензину — трохи більше половини його ціни на АЗС у €2,084.

6. Франція: €1,052 за літр

Акциз на бензин у Франції, який раніше називався TICPE, із 1 березня становить €0,690 за літр.

ПДВ за ставкою 20% додає ще €0,362.

Таким чином, французькі водії сплачують €1,052 податків за кожен літр бензину.

5. Греція: €1,133 за літр

У Греції акциз на бензин становить €0,70 за літр.

Ще два невеликі збори, які розраховуються як частка від ціни, додають близько 1,5 цента. Це збір за митне оформлення та внесок до спеціального нафтового фонду.

ПДВ за ставкою 24% становить ще €0,418.

Загальна сума податків досягає €1,133 за літр, або 52,5% кінцевої ціни бензину. Це найбільша частка серед десяти країн із найвищими податками.

4. Німеччина: €1,179 за літр

Енергетичний податок на бензин у Німеччині становить 65,45 цента за літр. Через війну уряд тимчасово знижував його на 14,04 цента з 1 травня до 30 червня, але після цього повернув повну ставку.

Вуглецевий податок додає близько €0,148 за літр. Із січня сертифікати на викиди CO₂ для викопного палива продаються за ціною від €55 до €65 за тонну.

ПДВ за ставкою 19% додає ще €0,376.

Разом енергетичний податок, плата за викиди CO₂ та ПДВ становлять €1,179 за літр — приблизно половину ціни бензину.

3. Фінляндія: €1,193 за літр

Паливний податок у Фінляндії становить €0,722 за літр і складається з трьох частин: податку на енергетичну цінність пального, податку на викиди CO₂ та невеликого збору на забезпечення безпеки постачання.

У січні Фінляндія знизила показник вартості викидів CO₂, який використовується для розрахунку відповідного податку, з €62 до €56,8 за тонну.

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Водночас значну роль відіграє ПДВ. Його ставка у Фінляндії становить 25,5% — це другий найвищий показник у ЄС після Угорщини, де ставка становить 27%. ПДВ додає €0,471 за літр.

У підсумку фінські податки становлять €1,193 за літр.

2. Данія: €1,230 за літр

У Данії бензин найдорожчий у ЄС — €2,564 за літр. Проте за розміром податків країна посідає не перше місце.

Паливні податки до сплати ПДВ становлять 5,36 данської крони за літр, або близько €0,717. До них входять енергетичний податок, податок на CO₂ та збір за оксиди азоту. Лише частина, пов’язана з CO₂, становить 1,86 крони.

ПДВ за ставкою 25% нараховується на ціну без податків у €1,334 і додає €0,513 за літр — це найбільша сума ПДВ на бензин серед країн ЄС.

Загалом податки становлять €1,230 за літр.

1. Нідерланди: €1,270 за літр

Найбільше податків із кожного літра бензину серед країн ЄС стягують Нідерланди.

Акциз на бензин у 2026 році становить €844,69 за 1000 літрів, або €0,845 за літр. Це найвища ставка акцизу в ЄС.

Ще 0,8 цента з кожного літра спрямовуються на фінансування національного резерву нафти.

ПДВ за ставкою 21% додає €0,422.