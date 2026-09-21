Дефіцит танкерів може спричинити зростання цін на пальне навіть за дешевої нафти Сьогодні 22:28 — Енергетика Ситуацію ускладнює й безпекова обстановка в Червоному морі

Дефіцит нафтових танкерів може призвести до зростання цін на пальне навіть у разі здешевлення сирої нафти. Через атаки на саудівський нафтопровід більше нафти транспортують через Ормузьку протоку, що спричинило рекордне зростання вартості фрахту танкерів.

Фрахт нафтових танкерів встановив рекорд

Як зазначається, атаки безпілотників на саудівський нафтопровід East-West Pipeline вже змусили Саудівську Аравію перенаправити більші обсяги нафти через Ормузьку протоку. Це відбувається на тлі й без того обмеженої доступності танкерів.

За даними морської аналітичної компанії Windward, на початку вересня оренда великого нафтового танкера VLCC для завантаження у Перській затоці та проходження Ормузької протоки перевищила $1 млн на добу. Це близько $26 за барель — приблизно чверть поточної вартості нафти.

Дефіцит танкерів поширився й на інші маршрути. За даними Clarksons Research, середній денний заробіток танкерів VLCC у світі досяг $651 тис., майже подвоївшись за тиждень.

Саудівська Аравія втратила основний маршрут в обхід Ормузької протоки

Нафтопровід East-West є основним маршрутом Саудівської Аравії в обхід Ормузької протоки. Він транспортував нафту з Перської затоки до порту Янбу на Червоному морі. Після атак поставки через цей маршрут були зупинені.

Співрозмовники WSJ, знайомі з роботою Saudi Aramco, зазначають, що частково відновити роботу нафтопроводу можуть протягом кількох днів, однак залишаються технічні проблеми. Тим часом Aramco попередила деяких європейських та азійських клієнтів про можливі затримки або скасування поставок у вересні та жовтні.

Танкерів не вистачає через маршрути навколо Африки

Ситуацію ускладнює й безпекова обстановка в Червоному морі. Саудівські судна перестали проходити через Баб-ель-Мандебську протоку та частіше прямують в обхід Африки через мис Доброї Надії. За оцінкою Windward, такий маршрут коштує приблизно $1 млн додатково за кожен рейс.

Через це Саудівська Аравія збільшує використання Ормузької протоки та застосовує перевалку нафти з судна на судно біля узбережжя Омана. Однак такі операції також займають танкери, які могли б використовуватися для інших перевезень.

За даними Clarksons Research, близько 15% світового флоту VLCC нині перебуває біля узбережжя Омана. Частина інших танкерів задіяна на довших маршрутах навколо Африки, що додає до подорожі близько двох тижнів.