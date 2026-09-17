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Як зросли ціни на дизпальне з кінця лютого

Енергетика
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Як зросли ціни на дизпальне з кінця лютого
Як зросли ціни на дизпальне з кінця лютого
Із 28 лютого ціни на бензин А-95 в Україні зросли на 36%, на дизельне пальне — на 54%, на автогаз — на 13%.
Такі розрахунки навів директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн у коментарі Укрінформу.
За вихідну точку експерт брав такі ціни станом на 28 лютого 2026 року: бензин А-95 — 63,13 грн/л; дизпальне — 62,96 грн/л; автогаз — 38,47 грн/л. Станом на 15 вересня середні ціни на заправках на бензин А-95 становили 86,17 грн/л, на дизпальне — 97,06 грн/л, на автогаз — 43,66 грн/л.
«Ні, не мають. Націнки на бензині і дизпальне цього року навіть нижчі, ніж у 2024−2025 роках», — відповів Куюн на запитання про те, чи вплинули на ціни на АЗС російські атаки.
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Експерт також прокоментував зміни у глобальному постачанні нафти і пального після початку війни в Ірані. Так, станом на 2025 рік через Ормузьку протоку проходило в середньому близько 20 млн барелів сирої нафти та нафтопродуктів на день. Це становило 25% від світової морської торгівлі нафтою.
Наразі постачання нафти і нафтопродуктів цим шляхом зменшилося удвічі.
За словами Куюна, Росія, своєю чергою, експортувала близько 9 млн баррелів нафти на день та 0,8 млн баррелів дизпального. Зараз експорт дизелю зупинено, а експорт нафти становить оціночно 6,5 млн баррелів на добу.
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Раніше екаперт повідомив, що АЗС можуть підняти ціни на пальне на 4,5−5 гривень/літр у найближчі тижні.
Також ми писали, що в Україні можуть підвищити стандартну ставку ПДВ з 20% до 21%. Остаточного рішення щодо цього поки немає — уряд лише заклав таку можливість у проєкт державного бюджету на 2027 рік.
Додаткові надходження планують використати для створення механізму страхування бізнесу від воєнних ризиків.
Також ми писали у статті — Як пережити новий стрибок цін на пальне: прогноз для автомобілістів.
За матеріалами:
Finance.ua
АЗСПальне
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