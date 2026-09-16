Що означатиме для українців підвищення ПДВ до 21% та акцизу на пальне (думка експерта) Сьогодні 21:00 — Енергетика Що означатиме для українців підвищення ПДВ до 21% та акцизу на пальне (думка експерта)

В Україні можуть підвищити стандартну ставку ПДВ з 20% до 21%. Остаточного рішення щодо цього поки немає — уряд лише заклав таку можливість у проєкт державного бюджету на 2027 рік.

Додаткові надходження планують використати для створення механізму страхування бізнесу від воєнних ризиків.

Про те, як ця ініціатива може вплинути на ціни, бізнес і споживачів, у коментарі РБК-Україна розповів віце-президент Торгово-промислової палати України Ростислав Коробка.

В Україні планують створити масштабний спеціальний фонд страхування воєнних ризиків для бізнесу. Головна мета ініціативи — компенсувати підприємствам збитки від російських атак (до 10 млн доларів першого збитку для однієї компанії). Це має забезпечити економічну цілісність держави та зберегти бізнес, зокрема у регіонах, які постійно перебувають під прицілом ворожої балістики та дронів.

Для запуску спецфонду потрібно 2−3 млрд доларів. Уряд пропонує наповнювати його з кількох джерел:

підвищення стандартної ставки ПДВ з 20% до 21%;

страхових внесків самого бізнесу (близько 2% від вартості активів);

коштів міжнародних партнерів.

Окрім цього, пропонується підвищити акциз на пальне для захисту підприємств паливного сектору (на це планують спрямувати окремі 8,3 млрд грн).

Уряд вже заклав відповідний ресурс у проєкт державного бюджету на 2027 рік — 58,7 млрд грн на нову програму підтримки суб’єктів господарювання. Втім, остаточного рішення щодо підвищення ПДВ ще немає: для цього Верховна Рада має проголосувати за зміни до Податкового кодексу.

Підвищення ПДВ вплине на ціни

Віце-президент Торгово-промислової палати України у коментарі РБК-Україна зазначив, що будь-яке підвищення ПДВ зрештою впливає на кінцевого споживача.

«Будь-яке підвищення ПДВ лягає на бізнес, а як наслідок — на пересічного громадянина України, на кінцевого споживача продукції, товарів, послуг», — сказав Ростислав Коробка.

Водночас точно визначити відсоток можливого подорожчання, за його словами, складно, оскільки ефект буде різним для різних галузей і товарних груп.

«Але це, звичайно, підвищення, яке буде впливати на споживчий кошик, на рівень споживання людей», — зазначив Коробка.

За його словами, бізнес може поставитися до необхідності створення страхового фонду з розумінням, однак будь-яке підвищення податків сприймається негативно.

Вищий акциз на пальне

Ще один можливий елемент цієї моделі — підвищення акцизу на пальне. Це може мати ширший вплив на ціни, оскільки витрати на логістику входять у собівартість великої кількості товарів і послуг.

«Зростання вартості пального матиме наслідком збільшення вартості товарів і послуг. Тим паче зараз логістика стає ще складнішою та дорожчою. За нашими оцінками, це призведе до збільшення цін на цінниках від 5% до 7%», — прогнозує Коробка.

Він наголошує, що зростання вартості пального призведе до подорожчання товарів і послуг, оскільки логістика в Україні стає складнішою та дорожчою.

Додатковий податковий тягар на бізнес

Модель спеціального фонду страхування передбачає, що окрім ПДВ, бізнесу доведеться сплачувати ще й 2% внесків від вартості активів, що суттєво обмежує можливість підприємств розвиватися.

«Чим більший податковий тягар, тим менше залишається оборотних коштів, тим менше є для розвитку та операційної діяльності. Тут відповідь очевидна», — наголошує Коробка.

Чому обрали підвищення податків, а не боротьбу з «тінню»?

На питання про те, чи існують альтернативні шляхи наповнення фонду без підвищення податкового тиску на всі верстви населення, експерт пояснює: уряд шукав найпростіший та найшвидший механізм.

«Уряду потрібні швидкі рішення та швидкі результати. Підвищення ставки навіть на 1% ПДВ — це зрозуміла історія, де платити будуть усі. Не потрібно займатися непопулярними кроками. Це збільшення стосується в основному „білого“ бізнесу, воно лежить на поверхні», — зазначає співрозмовник.

Водночас він наголошує, що в країні є й інші резерви: збільшення митних платежів, боротьба з «тіньовим» сектором та фінансовими «скрутками». Однак робота з цими напрямами вимагає більше часу.

Чи ухвалить парламент це рішення

Хоча відповідні зміни до Податкового кодексу ще навіть не виносилися на голосування, кошти під спецфонд уже вписані в проєкт Бюджету-2027. Коробка вважає малоймовірним сценарій, за якого нардепи відхилять цю ініціативу: