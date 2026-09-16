Медзаклади отримають сонячні системи з акумуляторами за підтримки ЮНІСЕФ

У 98 закладах охорони здоров’я та соціальної сфери у 14 областях України встановлюють сонячні системи з акумуляторами та інверторами.
Вони мають забезпечити резервне живлення під час перебоїв з електропостачанням. На це ЮНІСЕФ спрямовує $13,4 млн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Які регіони отримають обладнання
Сонячні системи встановлюють у Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Запорізькій, Львівській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Івано-Франківській та Волинській областях.
Обладнання складається із сонячних панелей, інверторів та акумуляторів. Воно забезпечуватиме резервне живлення критично важливих відділень і обладнання, зокрема реанімацій, операційних, пологових, лабораторій, а також приміщень для зберігання вакцин і ліків.
«Працюємо над тим, щоб забезпечити безперервність надання медичної допомоги за різних сценаріїв. Наша система охорони здоров’я має бути готовою до роботи в умовах ворожих атак, відключень електроенергії, перебоїв із теплом, водопостачанням чи логістикою», — заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За даними ЮНІСЕФ, завдяки цьому 2,5 млн людей, зокрема 400 тис. дітей, зможуть надалі отримувати медичні та імунізаційні послуги під час перебоїв з електропостачанням.
«Наша підтримка спрямована на те, щоб медичні заклади могли функціонувати без перебоїв. Для сімей з дітьми це питання доступу до допомоги, коли вона потрібна найбільше», — зазначила виконувачка обов’язків голови ЮНІСЕФ в Україні Шаміса Абдулла.