Трамп закликав Зеленського припинити удари по запасах дизпального в росії Сьогодні 18:00 — Енергетика Президент США Дональд Трамп відвідує Відкритий чемпіонат Ірландії з гольфу Amgen у гольф-клубі Trump International Golf Links у Дунбегу, Ірландія, www.politico.eu

Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по запасах дизельного палива в росії. За словами Трампа, такі атаки призводять до дефіциту пального у світі.

Про це він заявив у неділю на полях турніру Irish Open в Ірландії, який проходить у його клубі Doonbeg, передає «Європейська правда».

Відповідаючи на запитання про нинішнє зростання світових цін на пальне, зокрема на дизель, ціна на який у США в п’ятницю сягнула рекордних 6 доларів за галон, Трамп наполягав на тому, що причиною стрибка цін є дії України, а не його власна війна з Іраном, яка різко обмежила постачання нафти з Близького Сходу.

Що заявив Трамп

Трамп повідомив, що представники його адміністрації звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням припинити атаки по будь-яких російських об’єктах, що виробляють дизельне пальне.

«Пану Зеленському треба зробити одне. Він має припинити знищувати потужності з виробництва дизельного пального в росії. Нехай він атакує інші цілі, але не об’єкти з виробництва дизельного пального, оскільки це спричиняє дефіцит цього пального», — сказав Трамп.

Читайте також Вартість дизельного пального в США цього тижня досягла рекорду

Американський лідер стверджував, що конфлікт, ініційований Вашингтоном щодо Ірану понад шість місяців тому, не є причиною цього дефіциту.

«Це відбувається не через Близький Схід. Це наслідок подій, пов’язаних із росією та Україною. Тому ми говорили про це з паном Зеленським. Є безліч інших цілей. Не чіпайте об’єкти з виробництва дизельного пального, бо це шкодить світові», — заявив Трамп.