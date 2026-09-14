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Трамп закликав Зеленського припинити удари по запасах дизпального в росії

Енергетика
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Президент США Дональд Трамп відвідує Відкритий чемпіонат Ірландії з гольфу Amgen у гольф-клубі Trump International Golf Links у Дунбегу, Ірландія
Президент США Дональд Трамп відвідує Відкритий чемпіонат Ірландії з гольфу Amgen у гольф-клубі Trump International Golf Links у Дунбегу, Ірландія, www.politico.eu
Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по запасах дизельного палива в росії. За словами Трампа, такі атаки призводять до дефіциту пального у світі.
Про це він заявив у неділю на полях турніру Irish Open в Ірландії, який проходить у його клубі Doonbeg, передає «Європейська правда».
Відповідаючи на запитання про нинішнє зростання світових цін на пальне, зокрема на дизель, ціна на який у США в п’ятницю сягнула рекордних 6 доларів за галон, Трамп наполягав на тому, що причиною стрибка цін є дії України, а не його власна війна з Іраном, яка різко обмежила постачання нафти з Близького Сходу.
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Що заявив Трамп

Трамп повідомив, що представники його адміністрації звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням припинити атаки по будь-яких російських об’єктах, що виробляють дизельне пальне.
«Пану Зеленському треба зробити одне. Він має припинити знищувати потужності з виробництва дизельного пального в росії. Нехай він атакує інші цілі, але не об’єкти з виробництва дизельного пального, оскільки це спричиняє дефіцит цього пального», — сказав Трамп.
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Американський лідер стверджував, що конфлікт, ініційований Вашингтоном щодо Ірану понад шість місяців тому, не є причиною цього дефіциту.
«Це відбувається не через Близький Схід. Це наслідок подій, пов’язаних із росією та Україною. Тому ми говорили про це з паном Зеленським. Є безліч інших цілей. Не чіпайте об’єкти з виробництва дизельного пального, бо це шкодить світові», — заявив Трамп.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що світові запаси дизельного палива можуть залишатися обмеженими протягом зими через нестачу вільних нафтопереробних потужностей, заборону росії на експорт та наближення піку сезонного попиту.
За матеріалами:
Європейська правда
ТрампДизельІранросія
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