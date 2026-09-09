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Світові запаси дизелю залишатимуться обмеженими протягом зими

Світ
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Світові запаси дизельного палива можуть залишатися обмеженими протягом зими через нестачу вільних нафтопереробних потужностей, заборону росії на експорт та наближення піку сезонного попиту.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на керівників нафтової галузі.

На ринку бракує нафтопродуктів

Війни в Україні та на Близькому Сході вплинули на роботу нафтопереробних заводів у росії та країнах затоки, що призвело до зростання маржі на дизельне паливо до рекордних рівнів у Європі та США, а також до скорочення поставок сирої нафти до Азії.
«Дійсно існує дефіцит продукції, оскільки нам не вистачає 2 мільйонів барелів на добу з росії та майже 2 мільйонів барелів на добу з Близького Сходу», — заявив генеральний директор компанії Vitol Рассел Харді на конференції APPEC.
Харді зазначив, що ситуація з постачанням нафти краща, ніж з нафтопродуктами, оскільки Близький Схід експортує близько 9 мільйонів барелів нафти на добу та 1 мільйон барелів нафтопродуктів на добу.
«Ми все ще не використовуємо достатню потужність нафтопереробних заводів, щоб запобігти цим відборам», — сказав він.

США готуються до зимового попиту

Марк Сенн, старший віце-президент з глобальної торгівлі компанії Phillips 66 зазначив, що більшість нафтопереробних заводів у США вже працюють на повну потужність.
«Коли ви очікуєте на настання зимового сезону, під час якого запаси дизельного палива будуть досить дефіцитними, ви створюєте умови, за яких ця тенденція на цих ринках може тривати», — додав він.
Ціни на дизельне паливо в США наприкінці минулого тижня підскочили до рекордних рівнів, а «крак-спред» цього продукту — показник рентабельності переробки — у середу злетів до рекордного внутрішньоденного максимуму в 108,02 долара за барель.
За матеріалами:
Економічна Правда
ПальнеДизель
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