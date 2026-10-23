У Польщі хочуть змінити податкові пороги: що пропонують

Нижня межа першого податкового порогу в Польщі може зрости зі 120 тис. до 130 тис. злотих, а для частини доходів запровадять нову ставку податку. Відповідний законопроєкт підтримав Сейм Польщі. Тепер документ має розглянути Сенат.

Про це повідомляє inpoland

За ухвалення проголосували 240 депутатів, проти виступили 58, ще 135 утрималися.

Які податкові зміни пропонують у Польщі

Законопроєкт передбачає оновлення порогів і ставок податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, пропонується:

підвищити перший податковий поріг зі 120 тис. до 130 тис. злотих зі ставкою 12%;

запровадити ставку 24% для доходів від 130 тис. до 150 тис. злотих;

оподатковувати доходи понад 150 тис. злотих за ставкою 32%.

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Також законопроєкт передбачає підвищення солідарного збору для людей із доходами понад 1 млн злотих. Його ставка має зрости з 4% до 5%. За даними Міністерства фінансів Польщі, у 2024 році цей збір сплатили 39 тис. осіб.

Крім того, Сейм підтримав автоматичну індексацію податкових порогів відповідно до інфляції — ця норма має запрацювати у 2028 році.