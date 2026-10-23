США розглядають відновлення роботи «Північного потоку» в межах мирної угоди

The Economist сумнівається в готовності Москви до мирного врегулювання.

США розглядають можливість відновлення постачання російського газу до Європи та роботи газопроводу «Північний потік» як економічний стимул для Москви в межах потенційного мирного врегулювання війни проти України.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на The Economist.

Видання називає газову пропозицію найновішою поступкою, яку Вашингтон пропонує володимиру путіну. Водночас українські посадовці ще не знають усіх подробиць останніх американських пропозицій.

Які економічні поступки пропонують росії та Україні

Журнал пише, що росія мала б отримати комерційні угоди з американськими компаніями, послаблення санкцій та нормалізацію політичних відносин.

Україні пропонують інвестиційний пакет і членство в ЄС в обмін на відмову від вступу до НАТО. На Донбасі передбачають створення демілітаризованої зони.

The Economist наголошує, що США не можуть самостійно розпоряджатися поверненням російського газу на європейський ринок. За оцінкою видання, така пропозиція суперечить праву ЄС.

Україна побоюється економічних угод між США та росією

Українські переговорники побоюються, що представники США укладатимуть прибуткові економічні угоди з росією ще до завершення війни.

The Economist також сумнівається в готовності Москви до мирного врегулювання.

За оцінкою видання, росія, найімовірніше, затягуватиме переговори, водночас отримуючи негайні поступки щодо санкцій.

Пожвавлення переговорних зусиль відбувається після візиту спецпосланника США Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга 21 жовтня, зазначає The Economist.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що президент США Дональд Трамп призупинив дію закону покійного сенатора Ліндсі Грема про «пекельні санкції проти росії». Закон надавав право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії.