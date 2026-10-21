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росія завтра відправить перший танкер із дизельним пальним до США

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росія планує відправити до Сполучених Штатів перший танкер із дизельним пальним у четвер, 22 жовтня.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр росії Алєксандр Новак.
За його словами, судно перевозитиме 40 тис. тонн дизельного пального. Новак також зазначив, що після першої поставки росія відправлятиме наступні партії.
За даними S&P Global Energy, які цитує CBS, добове споживання дизельного пального у США сягає 554 тис. тонн.

Домовленість США щодо російського дизпального

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про «надзвичайно успішну розмову» з володимиром путіним і домовленість щодо скасування санкцій на російське дизельне пальне.
росія може відновити експорт дизпального до обсягів, що перевищуватимуть рівні, визначені президентом США.
За прогнозами, до кінця 2026 року експорт може сягнути 3−3,5 млн тонн.
За матеріалами:
Економічна Правда
СШАДизельросія
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