Як подорожувати і не платити за проживання

Одна пара подорожувала і не платила за проживання. Як же їм це вдалося?
Існує цікавий лайфхак для туристів, який дозволяє зупинятися в розкішних будинках без оплати за проживання — в обмін на догляд за житлом та домашніми улюбленцями власників.
Отож пара відвідала десятки країн і часто живуть у розкішних віллах, як мільйонери, пише ziare.com. Туристична страховка за кордон за 5 хвилин і поліс у вас на email. Взяти тут.
36 країн
Коли Конрад Варжеха та його подруга Каро вирушили у навколосвітню подорож, вони для економії почали доглядати за чужими будинками, поки їхні власники були у від’їзді.
За останні 3 роки вони разом відвідали 36 країн, у 12 з яких жили, доглядаючи за будинками. Решту часу вони зупиняються в готелях або орендованому житлі. Свій дохід вони отримують завдяки роботі в Інтернеті.
Як це діє
Вони витрачають на поїздки менше, ніж багато людей, які живуть у себе вдома, до того ж іноді вони опинялися в абсолютно неймовірних місцях і «жили в будинках, про володіння якими навіть не могли мріяти».
«Ми провели цілий місяць у шале у французьких Альпах, звідки відкривався вид на гори. Було відчуття, ніби ми у відпустці: дві кішки заходили до будинку лише вранці та вдень, щоб поїсти. Ми приділяли їм небагато уваги, а решту часу були вільні: гуляли біля озер, насолоджувалися справжнім альпійським літом і ходили до місцевої пекарні за свіжою випічкою», — каже він.
Для того, щоб бути хорошим сіттером (людиною, яка доглядає за будинком), потрібні три якості: вміння добре спілкуватися, здатність піклуватися про тварин, а також акуратність і охайність.
Свій день вони будують навколо потреб тварин: наприклад, якщо під наглядом перебуває собака, вони не вирушають у тривалі поїздки.
Втім, у такого способу життя є й свої підводні камені. «Одного разу ми приїхали до будинку в Греції й виявили, що він кишить паразитами. Це були важкі два тижні: ми підхопили бліх, весь час проводили за прибиранням, довелося навіть облаштувати карантинну зону. Нас неабияк покусали».
«Але не траплялося нічого настільки серйозного, щоб змусило нас пошкодувати про свій вибір. Ми можемо подорожувати світом і жити в прекрасних будинках, не прив’язуючись до якогось одного місця. Ми отримуємо найкраще з обох світів», — каже він.
Раніше ми писали, 10 напрямків для бюджетної подорожі у 2027 році. Серед напрямків, де у 2027 році можна заощадити на подорожі, — іспанський Більбао, польський Вроцлав та французький Бордо.
Куди поїхати дешевше у 2027 році
Найкращі напрямки за співвідношенням ціни та якості, де ціни на авіаквитки знизилися найбільше:
- Більбао, Іспанія — на 66%
- Вроцлав, Польща — на 47%
- Бордо, Франція — на 34%
- Цюрих, Швейцарія — на 33%
- Анкона, Італія — на 31%
- Родос, Греція — на 22%
- Пула, Хорватія — на 20%
- Фес, Марокко — на 19%
- Крабі, Таїланд — на 15%