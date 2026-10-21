Як подорожувати і не платити за проживання

Одна пара подорожувала і не платила за проживання. Як же їм це вдалося?

Існує цікавий лайфхак для туристів, який дозволяє зупинятися в розкішних будинках без оплати за проживання — в обмін на догляд за житлом та домашніми улюбленцями власників.

Отож пара відвідала десятки країн і часто живуть у розкішних віллах, як мільйонери, пише ziare.com

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36 країн

Коли Конрад Варжеха та його подруга Каро вирушили у навколосвітню подорож, вони для економії почали доглядати за чужими будинками, поки їхні власники були у від’їзді.

За останні 3 роки вони разом відвідали 36 країн, у 12 з яких жили, доглядаючи за будинками. Решту часу вони зупиняються в готелях або орендованому житлі. Свій дохід вони отримують завдяки роботі в Інтернеті.

Як це діє

Вони витрачають на поїздки менше, ніж багато людей, які живуть у себе вдома, до того ж іноді вони опинялися в абсолютно неймовірних місцях і «жили в будинках, про володіння якими навіть не могли мріяти».

«Ми провели цілий місяць у шале у французьких Альпах, звідки відкривався вид на гори. Було відчуття, ніби ми у відпустці: дві кішки заходили до будинку лише вранці та вдень, щоб поїсти. Ми приділяли їм небагато уваги, а решту часу були вільні: гуляли біля озер, насолоджувалися справжнім альпійським літом і ходили до місцевої пекарні за свіжою випічкою», — каже він.

Для того, щоб бути хорошим сіттером (людиною, яка доглядає за будинком), потрібні три якості: вміння добре спілкуватися, здатність піклуватися про тварин, а також акуратність і охайність.

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Свій день вони будують навколо потреб тварин: наприклад, якщо під наглядом перебуває собака, вони не вирушають у тривалі поїздки.

Втім, у такого способу життя є й свої підводні камені. «Одного разу ми приїхали до будинку в Греції й виявили, що він кишить паразитами. Це були важкі два тижні: ми підхопили бліх, весь час проводили за прибиранням, довелося навіть облаштувати карантинну зону. Нас неабияк покусали».

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«Але не траплялося нічого настільки серйозного, щоб змусило нас пошкодувати про свій вибір. Ми можемо подорожувати світом і жити в прекрасних будинках, не прив’язуючись до якогось одного місця. Ми отримуємо найкраще з обох світів», — каже він.

Раніше ми писали, 10 напрямків для бюджетної подорожі у 2027 році. Серед напрямків, де у 2027 році можна заощадити на подорожі, — іспанський Більбао, польський Вроцлав та французький Бордо.

Куди поїхати дешевше у 2027 році

Найкращі напрямки за співвідношенням ціни та якості, де ціни на авіаквитки знизилися найбільше: