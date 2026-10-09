10 напрямків для бюджетної подорожі у 2027 році

У деяких європейських містах авіаквитки за рік подешевшали на 20−66%. Серед напрямків, де у 2027 році можна заощадити на подорожі, — іспанський Більбао, польський Вроцлав та французький Бордо.

Експерти Skyscanner відібрали 10 напрямків, де ціни на авіаквитки найбільше знизилися порівняно з попереднім роком.

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Також врахували вартість проживання, щоб визначити міста, де мандрівники можуть витратити менше на відпочинок.

Куди поїхати дешевше у 2027 році

Найкращі напрямки за співвідношенням ціни та якості, де ціни на авіаквитки знизилися найбільше:

Більбао, Іспанія — на 66% Вроцлав, Польща — на 47% Бордо, Франція — на 34% Цюрих, Швейцарія — на 33% Анкона, Італія — на 31% Родос, Греція — на 22% Пула, Хорватія — на 20% Фес, Марокко — на 19% Крабі, Таїланд — на 15%

А тепер детальніше про кожен із напрямків:

Більбао, Іспанія — місто підійде тим, хто хоче познайомитися з іспанською культурою, скуштувати місцеві закуски пінчос і уникнути найбільш людних туристичних місць. Готелі тут також подешевшали: їхні ціни знизилися на 63% за рік.

— місто підійде тим, хто хоче познайомитися з іспанською культурою, скуштувати місцеві закуски пінчос і уникнути найбільш людних туристичних місць. Готелі тут також подешевшали: їхні ціни знизилися на 63% за рік. Вроцлав, Польща — місто приваблює барвистими площами, мостами та брукованими вуличками. Вартість готелів тут нижча за середню по країні.

— місто приваблює барвистими площами, мостами та брукованими вуличками. Вартість готелів тут нижча за середню по країні. Бордо, Франція — напрямок відомий вином, гастрономією, величними будівлями та мальовничими вулицями. Ціни на готелі знизилися на 9% за рік.

— напрямок відомий вином, гастрономією, величними будівлями та мальовничими вулицями. Ціни на готелі знизилися на 9% за рік. Цюрих, Швейцарія — тут можна поєднати прогулянки біля озера, знайомство з мистецькою сценою та відпочинок серед елегантної міської архітектури. Готелі стали дешевшими на 13% порівняно з минулим роком.

— тут можна поєднати прогулянки біля озера, знайомство з мистецькою сценою та відпочинок серед елегантної міської архітектури. Готелі стали дешевшими на 13% порівняно з минулим роком. Анкона, Італія — це варіант для тих, хто шукає менш розкручений туристичний напрямок в Італії. Місто пропонує мальовниче узбережжя, свіжі морепродукти та спокійну атмосферу. Ціни на готелі знизилися на 13% за рік.

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