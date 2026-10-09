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10 напрямків для бюджетної подорожі у 2027 році

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Родос, Греція
Родос, Греція
У деяких європейських містах авіаквитки за рік подешевшали на 20−66%. Серед напрямків, де у 2027 році можна заощадити на подорожі, — іспанський Більбао, польський Вроцлав та французький Бордо.
Експерти Skyscanner відібрали 10 напрямків, де ціни на авіаквитки найбільше знизилися порівняно з попереднім роком.
Також врахували вартість проживання, щоб визначити міста, де мандрівники можуть витратити менше на відпочинок.

Куди поїхати дешевше у 2027 році

Найкращі напрямки за співвідношенням ціни та якості, де ціни на авіаквитки знизилися найбільше:
  1. Більбао, Іспанія — на 66%
  2. Вроцлав, Польща — на 47%
  3. Бордо, Франція — на 34%
  4. Цюрих, Швейцарія — на 33%
  5. Анкона, Італія — на 31%
  6. Родос, Греція — на 22%
  7. Пула, Хорватія — на 20%
  8. Фес, Марокко — на 19%
  9. Крабі, Таїланд — на 15%
А тепер детальніше про кожен із напрямків:
  • Більбао, Іспанія — місто підійде тим, хто хоче познайомитися з іспанською культурою, скуштувати місцеві закуски пінчос і уникнути найбільш людних туристичних місць. Готелі тут також подешевшали: їхні ціни знизилися на 63% за рік.
  • Вроцлав, Польща — місто приваблює барвистими площами, мостами та брукованими вуличками. Вартість готелів тут нижча за середню по країні.
  • Бордо, Франція — напрямок відомий вином, гастрономією, величними будівлями та мальовничими вулицями. Ціни на готелі знизилися на 9% за рік.
  • Цюрих, Швейцарія — тут можна поєднати прогулянки біля озера, знайомство з мистецькою сценою та відпочинок серед елегантної міської архітектури. Готелі стали дешевшими на 13% порівняно з минулим роком.
  • Анкона, Італія — це варіант для тих, хто шукає менш розкручений туристичний напрямок в Італії. Місто пропонує мальовниче узбережжя, свіжі морепродукти та спокійну атмосферу. Ціни на готелі знизилися на 13% за рік.
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  • Родос, Греція — на острові можна купатися в морі вдень, а ввечері гуляти старим містом. Вартість готелів тут нижча за середню по Греції.
  • Пула, Хорватія — місто поєднує пляжний відпочинок, морепродукти та античну історію. Ціни на готелі знизилися на 4% за рік.
  • Каркассон, Франція — місто відоме середньовічною архітектурою, вежами та вузькими брукованими вуличками. Готелі тут коштують дешевше, ніж у середньому по Франції.
  • Фес, Марокко — місто дає змогу познайомитися з марокканською культурою, пройтися вузькими вуличками та відвідати місцеві ринки зі спеціями й ремісничими виробами. Вартість готелів нижча за середню по країні.
  • Крабі, Таїланд — напрямок приваблює пляжами, поїздками між островами, вапняковими скелями та місцевою кухнею. Тут можна організувати відпочинок біля моря з різними варіантами проживання.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
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