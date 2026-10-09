10 напрямків для бюджетної подорожі у 2027 році
Куди поїхати дешевше у 2027 році
- Більбао, Іспанія — на 66%
- Вроцлав, Польща — на 47%
- Бордо, Франція — на 34%
- Цюрих, Швейцарія — на 33%
- Анкона, Італія — на 31%
- Родос, Греція — на 22%
- Пула, Хорватія — на 20%
- Фес, Марокко — на 19%
- Крабі, Таїланд — на 15%
- Більбао, Іспанія — місто підійде тим, хто хоче познайомитися з іспанською культурою, скуштувати місцеві закуски пінчос і уникнути найбільш людних туристичних місць. Готелі тут також подешевшали: їхні ціни знизилися на 63% за рік.
- Вроцлав, Польща — місто приваблює барвистими площами, мостами та брукованими вуличками. Вартість готелів тут нижча за середню по країні.
- Бордо, Франція — напрямок відомий вином, гастрономією, величними будівлями та мальовничими вулицями. Ціни на готелі знизилися на 9% за рік.
- Цюрих, Швейцарія — тут можна поєднати прогулянки біля озера, знайомство з мистецькою сценою та відпочинок серед елегантної міської архітектури. Готелі стали дешевшими на 13% порівняно з минулим роком.
- Анкона, Італія — це варіант для тих, хто шукає менш розкручений туристичний напрямок в Італії. Місто пропонує мальовниче узбережжя, свіжі морепродукти та спокійну атмосферу. Ціни на готелі знизилися на 13% за рік.
- Родос, Греція — на острові можна купатися в морі вдень, а ввечері гуляти старим містом. Вартість готелів тут нижча за середню по Греції.
- Пула, Хорватія — місто поєднує пляжний відпочинок, морепродукти та античну історію. Ціни на готелі знизилися на 4% за рік.
- Каркассон, Франція — місто відоме середньовічною архітектурою, вежами та вузькими брукованими вуличками. Готелі тут коштують дешевше, ніж у середньому по Франції.
- Фес, Марокко — місто дає змогу познайомитися з марокканською культурою, пройтися вузькими вуличками та відвідати місцеві ринки зі спеціями й ремісничими виробами. Вартість готелів нижча за середню по країні.
- Крабі, Таїланд — напрямок приваблює пляжами, поїздками між островами, вапняковими скелями та місцевою кухнею. Тут можна організувати відпочинок біля моря з різними варіантами проживання.
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