Ryanair знову лякає туристів подорожчанням авіаквитків

Ера дешевих авіаквитків може добігати кінця: генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі раніше заявляв, що період наддешевих перельотів завершився, а тепер попередив про нове суттєве зростання цін. За його словами, влітку 2027 року авіаквитки подорожчають через високі ціни на нафту.

Водночас мандрівникам радять не відкладати бронювання до останнього моменту. На тлі очікуваного зростання вартості перельотів уже зараз можна знайти відносно недорогі варіанти відпочинку.

Чому авіаквитки можуть подорожчати

Ціни на нафту зросли через конфлікт на Близькому Сході та ситуацію навколо Ормузької протоки. Нещодавно вартість нафти перевищила $100 за барель.

Деякі авіакомпанії заздалегідь зафіксували ціни на авіапаливо, однак така практика не зможе захищати їх від подорожчання нескінченно. Якщо конфлікт триватиме до наступного року, витрати перевізників можуть зрости.

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Говорячи про літо 2027 року, О’Лірі заявив, що ціни на авіаквитки «рухатимуться лише в одному напрямку» — суттєво вгору.

«Я не сумніваюся, що наступного року тарифи зростатимуть. Питання лише в тому, наскільки», — сказав він.

За його словами, вартість квитків Ryanair та інших авіакомпаній влітку 2027 року «суттєво зросте» через значно вищі ціни на нафту.

Доступні напрямки на літо 2027

На тлі заяв про подорожчання авіаквитків The Sun зібрало кілька варіантів відпочинку на літо 2027 року, які зараз можна забронювати за відносно доступною ціною (вартість вказана у гривневому еквіваленті станом на 25.09 на одну особу)

Іспанія: від 19 864 грн (£335)

Одним із варіантів залишається іспанське узбережжя. Для відпочинку можна розглянути Коста-Браву, Коста-дель-Соль та Коста-де-ла-Лус.

Наприклад, семиденне проживання для двох у готелі Merce на Коста-Браві з 1 липня 2027 року коштує від £335 (19 864 грн) з людини.

У готелі є басейн на даху та ресторан, а поруч розташоване приморське селище з барами та кав’ярнями.

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Марракеш: від 16 544 грн (£279)

Ще один бюджетний варіант — Марракеш у Марокко. У центрі міста туристи можуть відвідати традиційні ринки, палаци та інші пам’ятки.

Для більш спокійного відпочинку можна обрати ріад за межами міста. Один із варіантів — Riad Atlas Prestige, розташований неподалік від Атлаських гір.

Семиденний відпочинок для двох з 12 до 19 липня коштує від £279 (16 544 грн) з людини.

У невеликому готелі є дев’ять номерів і тераса на даху. Він розташований неподалік від водоспадів і невеликого села, а до центру Марракеша можна дістатися приблизно за півтори години автомобілем.

Албанська Рив’єра: від 21 287 грн (£359)

Албанське узбережжя також називають одним із напрямків, популярність яких зростає. Тут є піщані пляжі, блакитна вода, пляжні клуби та бари.

Наприклад, семиденну поїздку до Вльори можна забронювати від £359 (21 287 грн) з людини.

Готель Aliko має чотири зірки та розташований за кілька хвилин від пляжу. З його території відкриваються краєвиди на море та гори.

Болгарія: від 32 554 грн (£549)

Для сімейного відпочинку одним із доступніших варіантів може стати Болгарія. Середній час перельоту туди становить трохи більше трьох годин, а в серпні температура може досягати 30 °C.

Сім’я з чотирьох людей може забронювати семиденний відпочинок у готелі Garden of Eden з повним пансіоном з 2 до 9 серпня. Вартість починається від £549 (32 554 грн) з людини.