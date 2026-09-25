В Уругваї будують смарт-місто за $1 млрд

Американська компанія Praxis розпочала практичну реалізацію проєкту міста вартістю $1 млрд, яке планують розвивати із використанням штучного інтелекту. Перші мешканці мають переїхати до нового району в Уругваї вже в середині 2027 року.

Про це розповідає Dev.ua.

Де побудують нове місто

Нове смарт-місто розміститься в Колонії-дель-Сакраменто в Уругваї.

Першу фазу розбудови спільноти назвали +Colonia. Вона передбачає створення сучасного прибережного міського району. За даними Praxis, інвестиційна програма охопить будівництво житлових будинків, розвиток інфраструктури, готельний бізнес, а також створення просторів для культурної та комерційної діяльності.

Нове смарт-місто розміститься в Колонії-дель-Сакраменто в Уругваї

Крім того, реалізація проєкту має забезпечити роботою місцевих будівельників, фахівців у сфері гостинності, постачальників та представників креативного бізнесу Уругваю.