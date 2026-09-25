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США та Китай продовжили торговельне перемир’я до 2027 року

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США та Китай готують ширшу торговельну угоду
США та Китай готують ширшу торговельну угоду
США та Китай продовжили торговельне перемир’я до 10 січня 2027 року. Таким чином, Вашингтон і Пекін ще на два місяці відклали можливе загострення тарифного протистояння.
Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Вашингтоні, пише Bloomberg.

США та Китай готують ширшу торговельну угоду

Попередні домовленості мали діяти до 10 листопада. Їхнє продовження дає Вашингтону та Пекіну додатковий час для переговорів щодо ширшої торговельної угоди.
За словами Бессента, сторони обговорюють можливість досягнення комплекснішої домовленості замість низки окремих рішень. Водночас між країнами залишаються невирішені питання. Вашингтон, зокрема, заявляє, що Китай відстає від погоджених темпів закупівель американської сільськогосподарської продукції на $17 млрд.
«Є певні результати, які з китайського боку не були ідеальними. Ми заохочуємо їх підтягнути ці показники», — заявив Бессент.

Суперечки через рідкісноземельні метали

Окремим предметом суперечок залишаються постачання рідкісноземельних металів. Американські посадовці заявляють про затримки з боку Китаю, тоді як Пекін розглядає залежність США від китайських поставок критичних матеріалів як один із важелів у торговельних переговорах.
Директор Центру американських досліджень Фуданського університету та колишній радник МЗС Китаю У Сіньбо заявив, що США не зможуть швидко позбутися залежності від китайських рідкісноземельних матеріалів.
«Ми можемо із цим жити, оскільки впевнені, що за два місяці США не зможуть стати незалежними від китайських постачань рідкісноземельних металів. Вони повертатимуться і проситимуть про експорт китайських рідкісноземельних магнітів до США», — сказав він.

На який термін планували продовжити перемир’я

За словами торговельного представника США Джеймісона Гріра, Вашингтон спочатку розглядав продовження перемир’я на три-шість місяців, тоді як Пекін прагнув більш тривалого періоду стабільності.
За матеріалами:
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