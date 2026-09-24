Скласти теоретичний іспит на водійське посвідчення — вимога, яка в деяких країнах майже буквально означає «не помилися жодного разу». У Греції, наприклад, кандидат може допустити лише одну помилку з 30 запитань. Україна також належить до країн із високим прохідним порогом — 90% правильних відповідей.

Рейтинг AutoviaTest порівнює країни за мінімальним результатом, необхідним для складання теоретичного іспиту на водійські права категорії B. Чим вищий відсоток правильних відповідей потрібен, тим суворішими вважаються вимоги.

Де найвищі вимоги до теорії

У 2026 році найвищий прохідний бал зафіксували в Греції — 97%. Тут кандидат має правильно відповісти на 29 із 30 запитань, тобто може припуститися лише однієї помилки.

Далі у рейтингу розташувалася Польща з 92%. У Польщі система відрізняється: для успішного результату потрібно набрати щонайменше 68 із 74 можливих балів.

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До п’ятірки також увійшли Нова Зеландія, В’єтнам та Австралія — по 91%.

Ще 15 країн, зокрема Україна, мають прохідний рівень 90%.

Повний список країн із зазначеним у рейтингу прохідним результатом виглядає так:

Греція — 97%;

Польща — 92%;

Нова Зеландія — 91%;

В’єтнам — 91%;

Австралія — 91%;

Колумбія — 90%;

Хорватія — 90%;

Ісландія — 90%;

Італія — 90%;

Японія — 90%;

Кувейт — 90%;

Латвія — 90%;

Ліхтенштейн — 90%;

Люксембург — 90%;

Португалія — 90%;

Катар — 90%;

Сінгапур — 90%;

Словаччина — 90%;

Іспанія — 90%;

Швейцарія — 90%;

Україна — 90%;

Болгарія — 88%;

Нідерланди — 88%;

США — 88%;

Андорра — 88%.

Чому в деяких країнах майже немає права на помилку

Високий прохідний бал означає, що навіть одна-дві неправильні відповіді можуть вплинути на результат іспиту.

Водночас сам рейтинг оцінює лише суворість теоретичної частини іспиту. Він не показує, наскільки складно загалом отримати водійське посвідчення в конкретній країні. Тривалість навчання, вартість підготовки, складність практичної частини та реальний відсоток успішних спроб можуть відрізнятися.

Як складають теорію на права в Україні

В Україні теоретичний іспит містить 20 запитань, на які кандидат має 20 хвилин. Для успішного складання потрібно правильно відповісти щонайменше на 18 із них. Тобто допускається не більше двох помилок — це і відповідає прохідному рівню 90%.

Підготуватися до теоретичної частини можна не лише в автошколі, а й самостійно. Актуальні екзаменаційні питання оприлюднює Головний сервісний центр МВС, а під час іспиту тестові білети формуються автоматично із затвердженого банку завдань.

Іспит охоплює не тільки правила дорожнього руху. Із 20 запитань:

10 стосуються ПДР;

4 — безпеки руху;

4 — будови та експлуатації транспортних засобів;

2 — домедичної допомоги.

Тому для успішного складання недостатньо просто запам’ятати дорожні знаки чи правила проїзду перехресть.