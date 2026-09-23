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Куди їхати, щоб відчувати себе щасливішим: топ-10 міст світу

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Лісабон, Португалія
Лісабон, Португалія
Сонце, здорова їжа, якісний сон, фізична активність і близькість до природи можуть впливати не лише на самопочуття, а й на вибір місця для відпочинку. Саме за цими критеріями визначили найщасливіші туристичні напрямки світу.
Про це пише Euronews.
Лісабон, столиця Португалії, очолив рейтинг із 47 міст, складений платформою BookRetreats.
Із посиланням на Holiday Happiness Index розповідаємо, які міста потрапили до топ-10 та чому португальська столиця посіла перше місце.

Чому Лісабон опинився на першому місці

Під час дослідження оцінювали кілька факторів, пов’язаних із самопочуттям туристів: кількість сонячного світла, можливість пересуватися містом пішки, рівень фізичної активності, кількість зелених зон, доступність здорової їжі та якість сну.
За даними дослідження, одним із головних факторів на користь Лісабона стала їжа. Майже 10% ресторанів міста класифікують як заклади зі здоровою їжею — це другий найвищий показник серед усіх міст рейтингу. Автори дослідження також відзначили різноманіття кухні та відносно доступні ціни.
Не менш важливою перевагою назвали можливість багато ходити пішки. Попри нерівний рельєф, Лісабон є компактним містом, яке можна досліджувати пішки. А прогулянки доповнюють численні оглядові майданчики, парки та зелені зони. На одного жителя міста припадає близько 49 м² зеленого простору. Це майже вчетверо більше, ніж у Мадриді.
Ще одна перевага — близькість до природи та узбережжя. Зокрема, до пляжів Кашкайша та Кошта-да-Капаріка можна дістатися громадським транспортом менш ніж за годину.
Водночас для такого відпочинку важлива погода. Лісабон отримує близько 2828 годин сонячного світла на рік, що також стало одним із критеріїв його високої позиції.

Які міста увійшли до топ-10

Друге місце посів Гельсінкі. Автори рейтингу відзначили велику кількість зелених зон, можливість швидко дістатися природи та зручність пересування містом.
На одного жителя фінської столиці припадає близько 126 м² зелених зон. Крім того, у місті поєднуються парки, бульвари та лісові маршрути.
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Третім став Орландо у США. Місто відоме великими розважальними парками Disney та Universal Studios, але в рейтингу його відзначили насамперед за зелені зони, озера та велику кількість сонячних годин — близько 2930 на рік.
Куди їхати, щоб відчувати себе щасливішим: топ-10 міст світу
Загалом до першої десятки увійшли:
  1. Лісабон, Португалія
  2. Гельсінкі, Фінляндія
  3. Орландо, США
  4. Афіни, Греція
  5. Единбург, Велика Британія
  6. Мадрид, Іспанія
  7. Відень, Австрія
  8. Будапешт, Угорщина
  9. Осло, Норвегія
  10. Вільнюс, Литва
Таким чином, за винятком Орландо, усі міста першої десятки розташовані в Європі.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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