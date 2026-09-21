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Українці стали найбільшою групою отримувачів перших дозволів на проживання в ЄС

Світ
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Українці стали найбільшою групою отримувачів перших дозволів на проживання в ЄС
Українці стали найбільшою групою отримувачів перших дозволів на проживання в ЄС
Громадяни України у 2025 році отримали 335,1 тис. перших дозволів на проживання в країнах Європейського Союзу. Це найбільший показник серед громадян держав за межами ЄС.
Про це повідомляє Еxperts Club з посиланням на дані Євростату.
На українців припало 8,7% усіх перших дозволів на проживання, які країни ЄС видали громадянам третіх країн. Друге місце посіли громадяни Індії — 227,6 тис. дозволів, або 5,9% від загальної кількості. Третє у Марокко — 202,1 тис. дозволів, або 5,2%.
Загалом країни ЄС у 2025 році видали близько 3,9 млн перших дозволів на проживання громадянам третіх країн.
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Кількість дозволів для українців зросла

Порівняно з 2024 роком кількість перших дозволів на проживання, виданих громадянам України, збільшилася на 13,6%. Роком раніше їх було близько 295 тис.
Таким чином, попри продовження дії механізму тимчасового захисту, кількість українців, які переходять або одразу оформлюють інші підстави для легального проживання в ЄС, залишається значною.
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Основною причиною отримання першого дозволу на проживання українцями була робота. За даними Євростату, приблизно дві третини таких дозволів, виданих громадянам України у 2025 році, були пов’язані з працевлаштуванням.

Польща видала 72% дозволів українцям

Головним напрямком залишалася Польща: на її частку припало 72% усіх перших дозволів на проживання, виданих українцям у ЄС.
При цьому Євростат окремо наголошує, що ці показники не включають осіб, які користуються тимчасовим захистом у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну. Тимчасовий захист враховується в окремій статистиці, тому 335,1 тис. дозволів відображають інші підстави для проживання — насамперед роботу, сім’ю, освіту та інші категорії.
За матеріалами:
Finance.ua
ЄСМігранти
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