Де в ЄС проживає найбільше українських біженців Сьогодні 18:19

Прапор ЄС та України

У країнах Європейського союзу зросла кількість українських біженців. Станом на кінець травня статус тимчасового захисту у країнах ЄС мали 4,38 млн українців, які виїхали через повномасштабну російську агресію. За місяць їхня кількість збільшилася майже на 7,8 тис. осіб (або на 0,2%).

Про це свідчать дані Євростату.

Які країни прийняли найбільше українців

За даними Євростату, громадяни України становлять понад 98,5% усіх осіб, хто має тимчасовий захист у ЄС. Серед них 43,4% — дорослі жінки, 26,8% — дорослі чоловіки, а ще 29,8% — неповнолітні.

Як і раніше, найбільше українських біженців проживає у Німеччині, Польщі та Іспанії:

Німеччина — 1 283 270 осіб (29,3% від загальної кількості в ЄС);

Польща — 967 505 осіб (22,1%);

Іспанія — 267 400 осіб (6,1%).

Саме на ці три держави припадає понад половина всіх виданих дозволів на тимчасовий захист у Євросоюзі.

Де зросла кількість біженців

За даними Євростату, протягом травня зростання кількості українців зафіксували у 22 країнах ЄС із 26.

Найбільше — в Італії, де їхня кількість збільшилася на 6,25 тис. осіб (+15,3%). Також помітне зростання спостерігалося у Німеччині (+3,61 тис.) та Іспанії (+2,3 тис.).

Водночас у чотирьох країнах ЄС кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту скоротилася.

Найбільший спад зафіксували у Болгарії, де кількість українців зменшилася на 12,3 тис. осіб (-14,8%). Також скорочення відбулося у Польщі (-3,75 тис.) та Франції (-665 осіб).

Якщо враховувати кількість українців на тисячу жителів країни, найбільше навантаження припадає на:

Словаччину — 26,8 особи на 1 тис. населення;

Польщу — 26,5;

Кіпр — 25,9.

Для порівняння, середній показник по ЄС становить 9,7 на тисячу осіб.

Раніше Finance.ua писав , що країни Європейського Союзу погодилися продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Водночас до правил додали нову умову: надалі цей статус надаватимуть лише тим громадянам України, які виконують свої військові обов’язки.

Щоб отримати статус, нові заявники повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов’язків. Наприклад, це може бути паспорт із відміткою про законний виїзд з України або документ у паперовій чи електронній формі, який підтверджує відстрочку, звільнення або інший законний статус щодо військового обов’язку.

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