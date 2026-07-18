Найдешевші країни Європи для відпочинку у 2026 році
Вартість готелю, їжі та напоїв можуть суттєво відрізнятися залежно від країни відпочинку. Найдоступнішою для мандрівників залишається Туреччина, а найдорожчою — Франція.
Про це пише Euronews Business, який проаналізував дані Євростату щодо рівнів цін на низку товарів і послуг у семи найпопулярніших туристичних напрямках Європи.
Де відпочинок обійдеться найдешевше
Аналітики зазначають, ці дані не відображають фактичну вартість відпочинку, а показують лише середній рівень цін у кожній країні.
У популярних туристичних локаціях ціни можуть бути значно вищими. Наприклад, вартість номера в готелі в Афінах і на острові Кос суттєво відрізнятиметься, хоча обидва варіанти враховуються при розрахунку середнього показника для Греції.
За загальним рівнем цін найдешевшою країною Європи для відпочинку визнали Туреччину. Якщо умовний набір товарів і послуг у середньому по ЄС коштує 100 євро, то в Туреччині він обійдеться приблизно у 59,6 євро, тобто майже на 40% дешевше.
Найдорожчою виявилася Франція, де аналогічний набір коштує трохи дорожче за середній показник ЄС — 100,3 євро.
До переліку країн із цінами нижчими за середньоєвропейські також увійшли:
- Італія — 97,1 євро;
- Іспанія — 91,6 євро;
- Греція — 87,4 євро;
- Португалія — 86,6 євро;
- Хорватія — 78,4 євро.
Де найдешевші готелі та ресторани
Найвигіднішими для туристів за вартістю проживання та харчування виявилися готелі й ресторани Португалії. У середньому ціни там приблизно на 26% нижчі, ніж загалом у країнах ЄС.
Також відносно доступними є Туреччина, Іспанія, Греція та Хорватія.
Натомість Франція та Італія очолили рейтинг найдорожчих напрямків за витратами на проживання й харчування.
Де найдешевші продукти та алкоголь
За вартістю продуктів Туреччина знову є найвигіднішим напрямком, водночас ціни на алкоголь тут найвищі. Якщо середній продуктовий кошик у країнах ЄС коштує 100 євро, то в Туреччині за нього доведеться заплатити лише 75,6 євро.
Франція є найдорожчою, де аналогічний набір товарів обійдеться у 107,9 євро.
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