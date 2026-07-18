Найдешевші країни Європи для відпочинку у 2026 році Сьогодні 16:19 — Світ

Де в Європі найдешевше відпочивати у 2026 році: рейтинг країн за цінами, Фото: magnific

Вартість готелю, їжі та напоїв можуть суттєво відрізнятися залежно від країни відпочинку. Найдоступнішою для мандрівників залишається Туреччина, а найдорожчою — Франція.

Про це пише Euronews Business, який проаналізував дані Євростату щодо рівнів цін на низку товарів і послуг у семи найпопулярніших туристичних напрямках Європи.

Де відпочинок обійдеться найдешевше

Аналітики зазначають, ці дані не відображають фактичну вартість відпочинку, а показують лише середній рівень цін у кожній країні.

У популярних туристичних локаціях ціни можуть бути значно вищими. Наприклад, вартість номера в готелі в Афінах і на острові Кос суттєво відрізнятиметься, хоча обидва варіанти враховуються при розрахунку середнього показника для Греції.

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За загальним рівнем цін найдешевшою країною Європи для відпочинку визнали Туреччину. Якщо умовний набір товарів і послуг у середньому по ЄС коштує 100 євро, то в Туреччині він обійдеться приблизно у 59,6 євро, тобто майже на 40% дешевше.

Найдорожчою виявилася Франція, де аналогічний набір коштує трохи дорожче за середній показник ЄС — 100,3 євро.

До переліку країн із цінами нижчими за середньоєвропейські також увійшли:

Італія — 97,1 євро;

Іспанія — 91,6 євро;

Греція — 87,4 євро;

Португалія — 86,6 євро;

Хорватія — 78,4 євро.

Де найдешевші готелі та ресторани

Найвигіднішими для туристів за вартістю проживання та харчування виявилися готелі й ресторани Португалії. У середньому ціни там приблизно на 26% нижчі, ніж загалом у країнах ЄС.

Також відносно доступними є Туреччина, Іспанія, Греція та Хорватія.

Натомість Франція та Італія очолили рейтинг найдорожчих напрямків за витратами на проживання й харчування.

Ціни у 7 найпопулярніших туристичних напрямках Європи

Де найдешевші продукти та алкоголь

За вартістю продуктів Туреччина знову є найвигіднішим напрямком, водночас ціни на алкоголь тут найвищі. Якщо середній продуктовий кошик у країнах ЄС коштує 100 євро, то в Туреччині за нього доведеться заплатити лише 75,6 євро.

Франція є найдорожчою, де аналогічний набір товарів обійдеться у 107,9 євро.

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