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Росіяни розпродають заправки

Світ
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Після загострення енергетичної кризи у росії через атаки українських дронів по російських НПЗ, власники АЗС у країні-агресорі почали розпродавати їх.
Про це повідомляє російське пропагандиське медіа «Известия».
Вартість однієї АЗС, виставленої на продаж, коливається від одного до 150 млн рублів.
На ціну об’єктів впливає розташування, обладнання, термін експлуатації станції, а також наявність франшизи. У деяких регіонах продають цілі мережі заправок. Наприклад, в Уфі пропонують викупити мережу з 13 заправок за 350 млн рублів.
Окрім незалежних власників, свої АЗС на продаж виставили й великі нафтові компанії.
«Газпром» продає АЗС в Астраханській, Ростовській, Тамбовській та Нижньогородській областях. Аналогічні оголошення також розмістили на сайті «Лукойла».
У видання пишуть, що приватні АЗС в росії отримують пальне за залишковим принципом.
Спочатку свої заправки забезпечують великі компанії, за ними йдуть регіональні мережі, а вже після них — дрібніші учасники ринку.
Через це пальне до них не доходить зовсім або їм доводиться купувати його за завищеними цінами.
За матеріалами:
Економічна Правда
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