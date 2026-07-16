Монетний двір США почне карбувати золоту монету із портретом Трампа Сьогодні 18:00 — Світ

На новій монеті вартістю 1 долар буде зображено обличчя президента Дональда Трампа разом із написом «Ми віримо в Бога»

Міністерство фінансів США найближчим часом розпочне виробництво нової доларової монети золотистого кольору із зображенням президента Дональда Трампа. Її випуск присвячений 250-річчю незалежності Сполучених Штатів.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає The Wall Street Journal.

As America commemorates 250 years of independence, the @usmint will begin striking this new $1 gold coin to honor the enduring legacy of liberty and a lasting symbol of patriotism. Featuring President Trump, it celebrates the strength of American values, and the promise of a… pic.twitter.com/PEMrsGqOEA — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 15, 2026

На лицьовому боці монети розміщено портрет Дональда Трампа та напис «In God We Trust». По колу також розміщені слова «Liberty» та «1776−2026». На зворотному боці зображений орел, який тримає стріли в одній лапі та оливкові гілки в іншій.

Монета вже перебуває у виробництві та карбується у Філадельфії. Вона має надійти у продаж восени 2026 року. Вона не містить золота, а лише має покриття із золотистим відтінком.

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Нова монета буде дещо більшою за монету номіналом 25 центів і виготовлятиметься зі сплаву марганцевої латуні, що надаватиме їй золотистого кольору.

Водночас доларова ювілейна монета не матиме стосунку до окремих монет із 24-каратного золота, які Міністерство фінансів США традиційно продає за тисячі доларів.

Юристи сперечаються щодо законності дизайну

Після оприлюднення планів випуску монети минулого року виникли питання щодо відповідності такого рішення американському законодавству, яке традиційно обмежує використання зображень живих осіб на національній валюті.

Відповідно до закону, ухваленого у 2020 році, Міністерство фінансів США може випускати доларові монети у 2026 році на честь 250-річчя країни із символікою, пов’язаною з ювілеєм. Водночас законодавство США передбачає, що на американській валюті та державних цінних паперах можуть розміщуватися лише портрети померлих осіб. Така практика бере початок із колоніальних часів і була запроваджена як відмова від традицій британської монархії із зображенням чинних правителів на монетах.

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Крім того, закон 2020 року окремо зазначає, що на зворотному боці ювілейних монет не можуть використовуватися портрети живих осіб, що також викликало дискусії щодо законності нового дизайну.

У Мінфіні США вважають випуск монети законним

Скотт Бессент заявив, що дизайн монети відповідає законодавству. За його словами, під час святкування 150-річчя США вже випускалася монета із зображенням президента Келвіна Куліджа за його життя, що створює відповідний прецедент.

Остаточний дизайн також відрізняється від варіанта, який у січні рекомендувала Комісія з образотворчого мистецтва США. Комісія пропонувала профільне зображення президента, тоді як фінальний варіант передбачає портрет із прямим поглядом уперед. Остаточне рішення щодо дизайну монети ухвалював міністр фінансів США.

Виконувачка обов’язків керівника управління дизайну Монетного двору США Меган Салліван під час засідання комісії у січні повідомила, що юридичний аналіз був проведений як у Монетному дворі, так і в Міністерстві фінансів, і за його результатами було встановлено, що випуск монети не суперечить законодавству.

Використання імені та зображення Трампа на державній символіці

Після початку другого президентського терміну Дональд Трамп та його союзники виступили за повторний випуск державних документів і платіжних інструментів із використанням імені та зображення президента.

Серед таких ініціатив пам’ятний паспорт із зображенням Трампа на внутрішніх сторінках та додавання його підпису на нові банкноти номіналом 100 доларів США. Також розглядаються пропозиції щодо випуску пам’ятних монет із 24-каратного золота із зображенням президента та ювілейних банкнот номіналом 250 доларів.

За словами Бессента, нова монета «символізує силу американських цінностей і обіцянку держави, яка прагне зберігати свободу для всіх».

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