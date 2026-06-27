Трамп презентував дизайн нового паспорту США з власним портретом Сьогодні 11:41 — Світ

Остаточний вигляд документа ще не затверджений

У Сполучених Штатах презентували концепт спеціального обмеженого випуску паспортів, присвячених ювілею незалежності держави.

Зображення опублікував президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Деталі нового дизайну

На розвороті паспорта — повнофігурний портрет Трампа на тлі тексту Декларації незалежності та американського прапора. Праворуч — сцена підписання Декларації незалежності у 1776 році. Внизу — золотий підпис президента та напис «United States of America», а також цифра 250 на честь ювілею.

Документ матиме обмежений тираж і видаватиметься без доплати при оформленні нового паспорта — поки не скінчиться серія.

Наразі триває дискусія щодо того, які саме графічні елементи стануть фінальними.

Білий дім перенаправив запити щодо офіційного статусу концепту до Держдепартаменту США, який наразі не надав остаточного підтвердження щодо затвердженого зразка.

Концепт спеціального паспорту США

Як отримати пам’ятний документ

Пам’ятні паспорти до 250-річчя США було анонсовано ще у квітні як обмежену серію документів із особливим художнім оформленням обкладинок та внутрішніх сторінок.

Основні факти про нові паспорти:

Як отримати: Вони видаватимуться за замовчуванням у Вашингтонському паспортному агентстві (Washington Passport Agency) для тих, хто подає документи на оновлення особисто.

Вони видаватимуться за замовчуванням у Вашингтонському паспортному агентстві (Washington Passport Agency) для тих, хто подає документи на оновлення особисто. Альтернативи: Онлайн-заявки та звернення до інших паспортних агентств або консульств видаватимуть стандартні паспорти з поточним дизайном.

Онлайн-заявки та звернення до інших паспортних агентств або консульств видаватимуть стандартні паспорти з поточним дизайном. Контекст: Наразі внутрішня обкладинка паспортів США містить зображення картини Персі Морана, присвяченої написанню національного гімну країни, що супроводжується відповідними рядками з тексту.

Раніше Finance.ua писав , що адміністрація президента США Дональда Трампа просуває ідею випуску пам’ятної банкноти номіналом 250 доларів із зображенням чинного глави держави до 250-річчя Сполучених Штатів, хоча такий крок наразі суперечить американському законодавству.

Трампа хочуть надрукувати на доларах ще за життя

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.