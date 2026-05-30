У США планують випускати 250-доларову купюру з портретом Трампа

Трампа хочуть надрукувати на доларах ще за життя, Фото: The Washington Post

Адміністрація президента США Дональда Трампа просуває ідею випуску пам’ятної банкноти номіналом 250 доларів із зображенням чинного глави держави до 250-річчя Сполучених Штатів, хоча такий крок наразі суперечить американському законодавству.

Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на чотирьох нинішніх і колишніх співробітників відомства.

За їхніми словами, чиновники Білого дому тиснуть на підрозділ Мінфіну, який відповідальний за друк національної валюти — з тим, щоб він розробив 250-доларову купюру з портретом Трампа.

Якщо проєкт буде реалізований, це стане першим випадком за понад 150 років, коли на американській валюті з’явиться портрет живої людини.

«Це стало б першим випадком появи портрета живої людини на американській валюті за більш ніж 150 років — з 1866 року. Тоді це було заборонено після того, як зображення чиновника середнього рівня Мінфіну США з’явилося на купюрі номіналом 5 центів. Законопроєкт, який дозволив би Трампу з’явитися на 250-доларовій купюрі, був внесений до Конгресу 2025 року на честь 250-річчя країни, але так і не був ухвалений», — пише видання.

Як розповіла WP колишня директорка друкарні, яка виступила проти цієї ініціативи Білого дому, у квітні 2026 року її перевели на іншу посаду.

«Відповідальність лежала на мені», — заявила вона.

За словами джерел видання, починаючи з 2025 року два призначенці Трампа в Мінфіні — скарбник США Брендон Біч і його старший радник Майк Браун — неодноразово закликали працівників Бюро гравіювання та друку підготувати прототипи 250-доларової банкноти.

У межах цього процесу у серпні та вересні минулого року Біч надав співробітникам бюро макети дизайну банкноти, зокрема один, на якому обличчя президента Дональда Трампа зображено в центрі 250-доларової купюри між підписами президента і міністра фінансів Скотта Бессента, як повідомив один зі співробітників Мінфіну і як випливає з документів, вивчених The Washington Post.

Британський художник Ієн Александр, який заявив, що розробив цей макет, розповів виданню, що особисто обговорював його з Трампом.

Він сказав, що Трамп схвалив зміни в його первісному ескізі, як-от додавання кольорів американського прапора і логотипу, присвяченого 250-річчю заснування США, підсумували у WP.

