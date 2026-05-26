Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 10:05 — Валюта

Офіційний курс гривні до долара США протягом 18−22 травня рухався в межах вузького діапазону та поступово зростав. Гривня послабилася незначно, водночас вартість долара виявилася рекордно високою двічі за тиждень.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Подвійний історичний максимум вартості гривні», — зазначила Золотько.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

18 травня — 44,0724 грн/$;

19 травня — 44,1591 грн/$;

20 травня — 44,1530 грн/$;

21 травня — 44,2271 грн/$;

22 травня — 44,2341 грн/$.

На готівковому ринку 18−22 травня курс долара демонстрував спокійну, помірно висхідну динаміку без різких рухів. На старті тижня котирування фактично зберігалися в межах старту минулого тижня — 43,74−44,30 грн/$, після чого з вівторка почали поступово зміщуватися вгору.

До четверга діапазон розширився до 43,84−44,39 грн/$, що свідчить про помірне посилення попиту на валюту та обережне коригування цінниками у відповідь на ринкові очікування.

У п’ятницю відбулося лише символічне зниження до 43,83−44,38 грн/$, тобто ринок завершив тиждень майже на пікових рівнях, зберігши загалом стабільний, але дещо підвищений ціновий фон.

Курс на міжбанку

Тиждень на міжбанківському валютному ринку минув без різких перекосів, із помірними коливаннями та загалом збалансованою поведінкою продавців і покупців:

на старті тижня ринок відкрився на рівні 44,11 грн/$, упродовж дня піднімався до 44,20 грн/$, але завершив сесію фактично на початковій позначці;

у вівторок котирування змістилися трохи вище — до 44,17 грн/$ на закритті;

у середу ринок показав найпомітніший рух угору, завершивши день поблизу 44,28 грн/$;

у четвер і п’ятницю відбулося часткове коригування назад;

у п’ятницю, 22 травня, торги стартували на рівні 44,25 грн/$, а завершилися поблизу 44,14 грн/$ — майже на рівні завершення минулого тижня. При цьому денні коливання були на 44,10 грн/$ та 44,30 грн/$.

Обсяг чистих інтервенцій Нацбанку вже четвертий тиждень поспіль не доходить до позначки $800 млн та за підсумками 18−22 травня склав $733,6 млн — трохи нижче середнього показника за останній місяць. Близько до цієї суми були інтервенції 9−13 лютого, коли продаж валюти Нацбанком за тиждень склав $725,5 млн.

Минулого тижня — 22 травня — НБУ приєднався до Глобального кодексу валютного ринку і заявив про дотримання принципів етики, прозорості та належної практики на валютному ринку. Для ринку це позитивний сигнал щодо передбачуваності та дисципліни поведінки регулятора.

Добова зміна курсу останніх днів тижня була майже нульовою, що вказувало на дуже вузький стартовий діапазон перед новим тижнем. Головним фактором на користь відносної рівноваги в останній тиждень травня є монетарна політика НБУ. Облікова ставка з 1 травня залишається на рівні 15%, а в квітневому Інфляційному звіті НБУ прямо вказує, що збереження відносно високої реальної ставки підтримує інтерес до гривневих заощаджень і стримує тиск як на споживчий попит, так і на валютний ринок. Тобто гривня й далі має внутрішню процентну підтримку, яка не дає курсу долара розігнатися без впливу сильних зовнішніх змін.

Міжнародні резерви України на 1 травня становили 48,2 млрд дол., але їхній обсяг на 7,3% менший порівняно з квітнем — через валютні інтервенції НБУ та боргові виплати в іноземній валюті. Цього достатньо, але запас міцності не безмежний і регулятор і надалі, ймовірно, триматиме курс на контрольованому рівні, не допускаючи різких змін.

Прогноз на тиждень

Протягом 25−29 травня можливі короткочасні коливання у разі підвищеного попиту на імпорт, нестабільного зовнішнього фону або більших купівель валюти на міжбанку.

У разі спокійного ринку та активної присутності НБУ можливе призупинення росту курсу та перебування його у вузькому діапазоні.

