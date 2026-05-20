Рішення НБУ та новий курс валют. Що буде з доларом і депозитами на початку літа — прогноз банкіра Сьогодні 10:45 — Валюта

До кінця місяця та на початку літа курс долара перебуватиме у межах 43,5-44,5 грн за долар.

Національний банк України вирішив не змінювати облікову ставку та залишив її на рівні 15%. Що це означає для депозитів, чи варто очікувати нових пропозицій від банків та яким може бути курс долара на початку літа? Про це у новому відео на YouTube-каналі Finance.ua розповів голова правління Глобус Банку та віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов.

Депозити залишаються привабливими

За словами Мамедова, після рішення Нацбанку банки збережуть ставки за гривневими депозитами на поточному рівні. Очікується, що середні ставки залежно від терміну розміщення коштів залишаться не нижчими за 14% річних. Водночас на ринку вже з’явилися нові акційні пропозиції із дохідністю 16,5−17,5% річних.

«Для громадян це означає просту річ. Гривневі депозити залишаються інструментом, який допомагає захистити заощадження від інфляції. А в окремих випадках — ще й отримати помірний чистий прибуток», — зазначив Сергій Мамедов.

Також, за його словами, навіть з урахуванням валютного чинника гривневі депозити залишаються конкурентними, а їхня дохідність може перекривати очікувану інфляцію.

Що буде з курсом долара

Мамедов каже, що режим «керованої гнучкості», який застосовує НБУ, дозволяє уникати різких коливань курсу та згладжувати надмірний попит на валюту.

«Курс не є жорстко фіксованим, але регулятор не допускає хаотичних і часто спекулятивних змін», — наголосив банкір.

43,5−44,5 грн за долар. За базовим прогнозом банкіра, до кінця місяця та на початку літа курс долара перебуватиме у межах

Водночас курс євро, залежно від зовнішніх факторів та ситуації на світових ринках, може коливатися у діапазоні 50−52,5 грн.

