Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

У період із 18-го по 22-е травня гривня зберігатиме відносно спокійну динаміку без різких змін
Офіційний курс гривні до долара США протягом 11−15 травня демонстрував відносну стабільність із помірними коливаннями. Цього тижня можна очікувати рівного, обережного ринку з невеликими коливаннями.
Про це в коментарі Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.
«Гривня тримається в межах стабільності», — зазначила експертка.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:
  • 11 травня — 43,8550 грн/$;
  • 12 травня — 43,9584 грн/$;
  • 13 травня — 43,9709 грн/$;
  • 14 травня — 43,9694 грн/$;
  • 15 травня — 43,9569 грн/$.
Загалом за цей період спостерігалося незначне послаблення гривні в межах внутрішньотижневої динаміки.
Упродовж 11−15 травня готівковий валютний ринок загалом зберігав відносну стабільність, хоча ближче до завершення тижня курс долара поступово зміщувався вгору:
  • на початку періоду котирування залишалися в межах 43,60−44,12 грн/$, тобто фактично відповідали рівням попереднього тижня;
  • в середині тижня діапазон коливань дещо розширився до 43,63−44,14 грн/$, що пов’язано зі зростанням поточного попиту на іноземну валюту та більш обережними настроями учасників ринку;
  • наприкінці тижня висхідний рух посилився: у п’ятницю готівкові котирування піднялися до 43,71−44,26 грн/$.
Така динаміка свідчить про активізацію попиту з боку населення та бізнесу, а також про реакцію готівкового сегмента на загальні тенденції міжбанківського ринку.

Курс на міжбанку

Упродовж тижня міжбанківський валютний ринок демонстрував відносну стабільність із поступовим зміщенням котирувань у бік зростання:
  • у понеділок торги стартували з рівня 43,89 грн/$, що стало денним мінімумом, після чого курс піднімався до 44,07 грн/$, однак завершився нижче — на позначці 43,95 грн/$;
  • у вівторок ринок відкрився на рівні 43,94 грн/$ і закінчив сесію на 43,98 грн/$, фактично зберігши параметри попереднього дня;
  • середа також минула в межах попереднього діапазону: торги стартували з 43,96 грн/$, а протягом дня курс піднімався, не перетинаючи психологічну позначку 44 грн/$;
  • у четвер ринок залишався майже без істотних змін — котирування коливалися у вузькому коридорі 43,94−43,99 грн/$ і завершилися на рівні 43,97 грн/$;
  • у п’ятницю на ринку посилився висхідний рух: торги розпочалися з 43,96 грн/$, а завершилися поблизу 44,12 грн/$, що вказує на зростання попиту наприкінці тижня та певне підвищення напруги на ринку.
За підсумками 11−15 травня обсяг чистих інтервенцій Нацбанку знизився: показник на рівні $717,71 млн був меншим як проти 4−8 травня ($783,6 млн), так і проти 27 квітня — 1 травня ($778,62 млн), тобто регулятору довелося продавати менший обсяг валюти для підтримки балансу на ринку.
Водночас обсяг інтервенцій і надалі залишається значним, що вказує на збереження високого попиту на іноземну валюту та потребу НБУ згладжувати коливання курсу. У цілому динаміка може свідчити про певну стабілізацію ринку, однак вона поки що залишається керованою насамперед за рахунок присутності регулятора.

Прогноз на тиждень

Як прогнозує Золотько, у період із 18-го по 22-е травня гривня, найімовірніше, зберігатиме відносно спокійну динаміку без різких змін. Можливе помірне коливання курсу в межах звичного ринкового діапазону, оскільки Національний банк і далі згладжує надмірні рухи на валютному ринку. Найбільш імовірним є пристосування до зовнішнього фону й попиту всередині ринку.
Регулятор зараз обговорює нові підходи до розрахунку та оприлюднення валютних індикаторів. Зокрема, йдеться про запровадження довідкового значення курсу гривні до євро, а також про щоденне оприлюднення ширшого масиву даних щодо угод, які потрапляють до розрахунку курсових індикаторів.
Нові банківські ліміти на перекази стосуватимуться насамперед окремих категорій нових і неактивних підприємців, проте їхнє запровадження відбудеться пізніше.
Тож цього тижня можна очікувати рівного, обережного ринку з невеликими коливаннями.
