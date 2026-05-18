Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

У період із 18-го по 22-е травня гривня зберігатиме відносно спокійну динаміку без різких змін

Офіційний курс гривні до долара США протягом 11−15 травня демонстрував відносну стабільність із помірними коливаннями. Цього тижня можна очікувати рівного, обережного ринку з невеликими коливаннями.

Про це в коментарі Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Гривня тримається в межах стабільності», — зазначила експертка.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

11 травня — 43,8550 грн/$;

12 травня — 43,9584 грн/$;



13 травня — 43,9709 грн/$;



14 травня — 43,9694 грн/$;



15 травня — 43,9569 грн/$.



Загалом за цей період спостерігалося незначне послаблення гривні в межах внутрішньотижневої динаміки.

Упродовж 11−15 травня готівковий валютний ринок загалом зберігав відносну стабільність, хоча ближче до завершення тижня курс долара поступово зміщувався вгору:

на початку періоду котирування залишалися в межах 43,60−44,12 грн/$, тобто фактично відповідали рівням попереднього тижня;

в середині тижня діапазон коливань дещо розширився до 43,63−44,14 грн/$, що пов’язано зі зростанням поточного попиту на іноземну валюту та більш обережними настроями учасників ринку;

наприкінці тижня висхідний рух посилився: у п’ятницю готівкові котирування піднялися до 43,71−44,26 грн/$.

Така динаміка свідчить про активізацію попиту з боку населення та бізнесу, а також про реакцію готівкового сегмента на загальні тенденції міжбанківського ринку.

Курс на міжбанку

Упродовж тижня міжбанківський валютний ринок демонстрував відносну стабільність із поступовим зміщенням котирувань у бік зростання:

у понеділок торги стартували з рівня 43,89 грн/$, що стало денним мінімумом, після чого курс піднімався до 44,07 грн/$, однак завершився нижче — на позначці 43,95 грн/$;

у вівторок ринок відкрився на рівні 43,94 грн/$ і закінчив сесію на 43,98 грн/$, фактично зберігши параметри попереднього дня;

середа також минула в межах попереднього діапазону: торги стартували з 43,96 грн/$, а протягом дня курс піднімався, не перетинаючи психологічну позначку 44 грн/$;

у четвер ринок залишався майже без істотних змін — котирування коливалися у вузькому коридорі 43,94−43,99 грн/$ і завершилися на рівні 43,97 грн/$;

у п’ятницю на ринку посилився висхідний рух: торги розпочалися з 43,96 грн/$, а завершилися поблизу 44,12 грн/$, що вказує на зростання попиту наприкінці тижня та певне підвищення напруги на ринку.

За підсумками 11−15 травня обсяг чистих інтервенцій Нацбанку знизився: показник на рівні $717,71 млн був меншим як проти 4−8 травня ($783,6 млн), так і проти 27 квітня — 1 травня ($778,62 млн), тобто регулятору довелося продавати менший обсяг валюти для підтримки балансу на ринку.

Водночас обсяг інтервенцій і надалі залишається значним, що вказує на збереження високого попиту на іноземну валюту та потребу НБУ згладжувати коливання курсу. У цілому динаміка може свідчити про певну стабілізацію ринку, однак вона поки що залишається керованою насамперед за рахунок присутності регулятора.

Прогноз на тиждень

Як прогнозує Золотько, у період із 18-го по 22-е травня гривня, найімовірніше, зберігатиме відносно спокійну динаміку без різких змін. Можливе помірне коливання курсу в межах звичного ринкового діапазону, оскільки Національний банк і далі згладжує надмірні рухи на валютному ринку. Найбільш імовірним є пристосування до зовнішнього фону й попиту всередині ринку.

Читайте також НБУ пропонує змінити правила розрахунку офіційного курсу гривні

Регулятор зараз обговорює нові підходи до розрахунку та оприлюднення валютних індикаторів. Зокрема, йдеться про запровадження довідкового значення курсу гривні до євро, а також про щоденне оприлюднення ширшого масиву даних щодо угод, які потрапляють до розрахунку курсових індикаторів.

Нові банківські ліміти на перекази стосуватимуться насамперед окремих категорій нових і неактивних підприємців, проте їхнє запровадження відбудеться пізніше.

Тож цього тижня можна очікувати рівного, обережного ринку з невеликими коливаннями.

