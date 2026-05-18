Загалом
за цей період спостерігалося незначне
послаблення гривні в межах внутрішньотижневої
динаміки.
Упродовж
11−15 травня готівковий валютний ринок
загалом зберігав відносну стабільність,
хоча ближче до завершення тижня курс
долара поступово зміщувався вгору:
на
початку періоду котирування залишалися
в межах 43,60−44,12 грн/$, тобто фактично
відповідали рівням попереднього тижня;
в середині тижня діапазон коливань дещо
розширився до 43,63−44,14 грн/$, що пов’язано
зі зростанням поточного попиту на
іноземну валюту та більш обережними
настроями учасників ринку;
наприкінці
тижня висхідний рух посилився: у п’ятницю
готівкові котирування піднялися до
43,71−44,26 грн/$.
Така динаміка свідчить про активізацію попиту з боку населення та бізнесу, а також про реакцію готівкового сегмента на загальні тенденції міжбанківського ринку.
Курс на міжбанку
Упродовж
тижня міжбанківський валютний ринок
демонстрував відносну стабільність із
поступовим зміщенням котирувань у бік
зростання:
у понеділок торги стартували
з рівня 43,89 грн/$, що стало денним мінімумом,
після чого курс піднімався до 44,07 грн/$,
однак завершився нижче — на позначці
43,95 грн/$;
у вівторок ринок відкрився на
рівні 43,94 грн/$ і закінчив сесію на 43,98
грн/$, фактично зберігши параметри
попереднього дня;
середа також минула
в межах попереднього діапазону: торги
стартували з 43,96 грн/$, а протягом дня
курс піднімався, не перетинаючи
психологічну позначку 44 грн/$;
у четвер
ринок залишався майже без істотних змін
— котирування коливалися у вузькому
коридорі 43,94−43,99 грн/$ і завершилися на
рівні 43,97 грн/$;
у п’ятницю на
ринку посилився висхідний рух: торги
розпочалися з 43,96 грн/$, а завершилися
поблизу 44,12 грн/$, що вказує на зростання
попиту наприкінці тижня та певне
підвищення напруги на ринку.
За
підсумками 11−15 травня обсяг чистих
інтервенцій Нацбанку знизився: показник
на рівні $717,71 млн був меншим як проти
4−8 травня ($783,6 млн), так і проти 27 квітня
— 1 травня ($778,62 млн), тобто регулятору
довелося продавати менший обсяг валюти
для підтримки балансу на ринку.
Водночас
обсяг інтервенцій і надалі залишається
значним, що вказує на збереження високого
попиту на іноземну валюту та потребу
НБУ згладжувати коливання курсу. У
цілому динаміка може свідчити про певну
стабілізацію ринку, однак вона поки що
залишається керованою насамперед за
рахунок присутності регулятора.
Прогноз на тиждень
Як прогнозує Золотько, у період із 18-го по 22-е травня гривня,
найімовірніше, зберігатиме відносно
спокійну динаміку без різких змін.
Можливе помірне коливання курсу в межах
звичного ринкового діапазону, оскільки
Національний банк і далі згладжує
надмірні рухи на валютному ринку.
Найбільш імовірним є пристосування до
зовнішнього фону й попиту всередині
ринку.
Регулятор
зараз обговорює нові підходи до розрахунку
та оприлюднення валютних індикаторів.
Зокрема, йдеться про запровадження
довідкового значення курсу гривні до
євро, а також про щоденне оприлюднення
ширшого масиву даних щодо угод, які
потрапляють до розрахунку курсових
індикаторів.
Нові
банківські ліміти на перекази
стосуватимуться насамперед окремих
категорій нових і неактивних підприємців,
проте їхнє запровадження відбудеться
пізніше.
Тож цього тижня можна очікувати
рівного, обережного ринку з невеликими
коливаннями.