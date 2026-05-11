Чи здивує курс долара цього тижня: прогноз від банкіра Вчора 20:01 — Валюта

Тиждень 11−17 травня на валютному ринку України обіцяє бути спокійним. Наразі немає підстав для різкого зростання чи падіння курсів.

Які чинники тримають гривню та в яких межах будуть коливатися долар і євро — розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус банку» Тарас Лєсовий.

За словами експерта, цього тижня ринок працюватиме у звичному режимі «керованої гнучкості», а основні показники залишаться в межах коридорів попередніх тижнів.

4 головні фактори стабільності гривні

Економіст виділяє чотири ключові фактори, які не дозволять валюті вийти за межі звичних коридорів:

Роль Нацбанку: НБУ залишається ключовим гравцем. Валютні інтервенції допомагають оперативно згладжувати будь-які ситуативні перекоси попиту та пропозиції.

Облікова ставка та депозити: рішення НБУ залишити ставку на рівні 15% підтримує інтерес до гривневих інструментів. Ставки за депозитами (13−14,5%) перевищують прогнози інфляції, що стримує панічний попит на готівкову валюту.

Кредит від Євросоюзу: розблокування 90 млрд євро допомоги суттєво знижує ризики бюджетного дефіциту. Це створює стійкі очікування на ринку та дозволяє фінансувати армію та бюджетну сферу.

Ситуація з пальним: хоча геополітичні ризики тримають ціни на пальне високими, цей фактор уже врахований ринком і не створює причин для перегляду валютного курсу.

Прогноз курсів на 11−17 травня

Лєсовий очікує, що ситуація на готівковому та міжбанківському ринках буде такою.

Валютні коридори:

долар: 43,8−44,25 грн/долар (міжбанк) та 43,75−44,25 грн/долар (готівковий ринок);

євро: 50,5−52,5 грн/євро (міжбанк) та 50,5−52,0 грн/євро (готівковий ринок).

Щоденні коливання:

долар: до 0,1−0,2 грн у банках та до 0,3 грн в обмінниках.;

євро: залежатиме від світового співвідношення євро/долар (прогнозний рівень — 1,16−1,18).

Різниця між купівлею та продажем (спреди):

долар: у банках різниця складе до 0,5−0,6 грн, в обмінниках — до 0,6−1 грн;

євро: у банках різниця сягатиме 0,8−1 грн, в обмінниках — 1−1,3 грн.

Валютний ринок України залишається захищеним завдяки внутрішнім механізмам контролю та зовнішній фінансовій підтримці. Середні тижневі відхилення не перевищать 1,5% від стартового курсу тижня.

Раніше ми повідомляли , що на валютному ринку зберігаються коливання, однак аналітики оцінюють ситуацію як контрольовану. За прогнозами ICU, різкого обвалу гривні до кінця року не очікується, а динаміка курсу залежатиме передусім від політики Нацбанку.

