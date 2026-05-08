Українці вже 3 місяці поспіль залишають собі більше євро, ніж доларів

У квітні 2026 року чистий попит на готівковий євро та долар синхронно знизились на майже 60%.

Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Чистий попит на готівковий долар впав на 63,5% до 175,6 млн дол.

Чистий попит на готівковий євро впав на 60% до 193,3 млн дол в еквіваленті.

З його слів,"по іншим готівковим валютам вперше за останні 8 місяців більше продали ніж купили". Чиста пропозиція становила 0,9 млн дол в еквіваленті.

Тобто, українці вже 3 місяці поспіль залишають собі більше євро ніж доларів.

Як зазначив експерт, доларові готівкові операції продовжують домінувати в загальний масі:

готівковий долар — частка 70,6% в загальному обігу готівкової валюти.

готівковий євро — 25,5%.

інші готівкові валюти — 3,9%.

До цього Finance.ua зазначав , що тиск на курс гривні на початку 2026 року посилився через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас Національний банк України зберігав активну присутність на валютному ринку та згладжував надмірні курсові коливання.

У Нацбанку зазначили, що в перші місяці року тиск на гривню зріс насамперед через необхідність збільшення імпорту енергоресурсів та енергетичного обладнання після зимових атак рф на енергосистему України. Додатковим фактором стала війна на Близькому Сході. Ці чинники сприяли збереженню значного дефіциту торгівлі товарами та послугами. У першому кварталі 2026 року він становив 17,4 млрд доларів.

Як зазначалося раніше , що порівняно з березнем, купівля готівкової валюти зменшилася на 598,8 млн доларів до $1 млрд 793,8 млн. Водночас продаж зріс на 1,2 млн доларів і становив $1 млрд 425,7 млн.

Національний банк уточнив, що у квітні населення купило готівкових доларів на $1 млрд 224,8 млн, що на 325,8 млн доларів менше, ніж місяцем раніше. Продаж доларів скоротився на 19,9 млн доларів до $1 млрд 49,2 млн.

