0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ стримує девальвацію гривні — аналітики

Валюта
367
Національний банк дозволяє досить широкий діапазон коливань курсу гривні до долара США
Національний банк дозволяє досить широкий діапазон коливань курсу гривні до долара США
Після різкого зростання дефіциту валюти наприкінці березня Національному банку вдалося задовольнити надлишковий попит і стабілізувати гривню та ситуацію на валютному ринку.
Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.
Упродовж квітня регулятор допускав відносно широкі коливання офіційного курсу гривні від 43,38 грн/дол. до 44,12 грн/дол.
За підсумками місяця гривня послабшала на 0,1% до долара США та на 2% до євро. Основним чинником стало зміцнення євро до долара більш ніж на 1,5%. З початку року гривня втратила 3,8% щодо долара США та 3,3% щодо євро.
Місце для вашої реклами
З початку року гривня втратила 3,8% щодо долара США
З початку року гривня втратила 3,8% щодо долара США, icu.ua

Дефіцит валюти

У квітні дефіцит валюти суттєво зменшився після рекордних дисбалансів, зафіксованих у другій половині березня. За останні чотири дні квітня дефіцит становив 405 млн дол., що нижче за середньотижневий показник березня на рівні 700 млн дол.
Обсяги валютних інтервенцій НБУ також скоротилися. Минулого тижня регулятор продав 779 млн дол., тоді як середньотижневий показник у квітні становив 817 млн дол. проти 1,1 млрд дол. у березні.
Загалом за чотири місяці 2026 року обсяг інтервенцій сягнув 15,1 млрд дол., що на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Оцінка ICU

Аналітики зазначають, що Національний банк дозволяє досить широкий діапазон коливань курсу гривні до долара США, однак не має особливого додаткового апетиту до девальвації гривні, тому не дозволив у квітні курсу гривня/долар перетнути березневий максимум 44.16 грн/$.
«Національний банк зараз очікує на вищий рівень інфляції, ніж у січневому прогнозі, тож збирається відкласти пом’якшення монетарної політики на наступний рік і відповідно намагатиметься максимально зберігати привабливість гривневих активів досить високою. Щоб досягти цієї цілі та не допустити надмірного прискорення інфляції, НБУ навряд чи суттєво змінить свою курсову політику, зберігаючи низькі темпи девальвації гривні. Відповідно, ми зберігаємо свій прогноз курсу на кінець року на рівні 45 грн/$», — прогнозують експерти ICU.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаВалютний ринокПрогноз валютВалютні операції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems