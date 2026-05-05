Національний банк дозволяє досить широкий діапазон коливань курсу гривні до долара США

Після різкого зростання дефіциту валюти наприкінці березня Національному банку вдалося задовольнити надлишковий попит і стабілізувати гривню та ситуацію на валютному ринку.

Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Упродовж квітня регулятор допускав відносно широкі коливання офіційного курсу гривні від 43,38 грн/дол. до 44,12 грн/дол.

За підсумками місяця гривня послабшала на 0,1% до долара США та на 2% до євро. Основним чинником стало зміцнення євро до долара більш ніж на 1,5%. З початку року гривня втратила 3,8% щодо долара США та 3,3% щодо євро.

Дефіцит валюти

У квітні дефіцит валюти суттєво зменшився після рекордних дисбалансів, зафіксованих у другій половині березня. За останні чотири дні квітня дефіцит становив 405 млн дол., що нижче за середньотижневий показник березня на рівні 700 млн дол.

Обсяги валютних інтервенцій НБУ також скоротилися. Минулого тижня регулятор продав 779 млн дол., тоді як середньотижневий показник у квітні становив 817 млн дол. проти 1,1 млрд дол. у березні.

Загалом за чотири місяці 2026 року обсяг інтервенцій сягнув 15,1 млрд дол., що на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Оцінка ICU

Аналітики зазначають, що Національний банк дозволяє досить широкий діапазон коливань курсу гривні до долара США, однак не має особливого додаткового апетиту до девальвації гривні, тому не дозволив у квітні курсу гривня/долар перетнути березневий максимум 44.16 грн/$.

«Національний банк зараз очікує на вищий рівень інфляції, ніж у січневому прогнозі, тож збирається відкласти пом’якшення монетарної політики на наступний рік і відповідно намагатиметься максимально зберігати привабливість гривневих активів досить високою. Щоб досягти цієї цілі та не допустити надмірного прискорення інфляції, НБУ навряд чи суттєво змінить свою курсову політику, зберігаючи низькі темпи девальвації гривні. Відповідно, ми зберігаємо свій прогноз курсу на кінець року на рівні 45 грн/$», — прогнозують експерти ICU.

