Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 13:00 — Валюта

Протягом першого тижня травня курс, імовірно, залишатиметься відносно стабільним

Упродовж 27 квітня — 1 травня курс Національного банку коливався в досить вузькому діапазоні, без різких рухів. На початку тижня гривня трохи послабилася, після цього ринок перейшов у фазу невеликого коригування. На 1 травня гривня дещо зміцнилася. Тобто загалом у цей період курс залишався відносно стабільним, а зміни були помірними й не виходили за межі звичайних короткострокових коливань.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Гривня стабілізувалася, але тиск зберігається», — зазначила Золотько.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

27 квітня — 44,0039 грн/$;

28 квітня — 44,0894 грн/$;

29 квітня — 44,0735 грн/$;



30 квітня — 44,0820 грн/$;



01 травня — 43,9630 грн/$.



На готівковому ринку в період із 27 квітня до 1 травня курс долара залишався відносно стабільним, хоча й демонстрував поступове звуження діапазону.

На початку тижня котирування трималися в межах 43,68−44,23 грн/$, у вівторок і середу — майже без істотних змін, на рівні 43,70−44,23 грн/$. Наприкінці тижня на ринку спостерігалося незначне послаблення цінових орієнтирів: у четвер діапазон зсунувся до 43,64−44,16 грн/$, а в п’ятницю — до 43,59−44,11 грн/$.

Загалом тиждень минув у спокійному режимі, без різких курсових зрушень, із помірним зниженням нижньої та верхньої межі котирувань.

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку тиждень минув у межах помірних коливань, а наприкінці періоду курс долара дещо знизився. Додаткову підтримку гривні надала облікова ставка 15%, яка підвищила привабливість гривневих інструментів для учасників ринку:

тиждень розпочався на рівні 44,04 грн/$, а протягом перших торгових сесій котирування демонстрували помірну волатильність, рухаючись у діапазоні від 43,98 грн/$ до 44,13 грн/$. У підсумку понеділок завершився на позначці 44,09 грн/$;

у вівторок ринок відкрився на рівні 44,10 грн/$ і завершив день майже без змін — на 44,104 грн/$, тоді як протягом сесії котирування коливалися в межах 44,02−44,12 грн/$;

у середу торги стартували з рівня 44,11 грн/$, однак до завершення дня курс дещо знизився — до 44,08 грн/$;

у четвер на ринку спостерігалося помітніше зміцнення гривні: котирування відкрилися на 44,05 грн/$, а завершили день уже на 43,87 грн/$;

у п’ятницю, 1 травня, торги розпочалися на рівні 43,90 грн/$ і закінчилися поблизу 43,88 грн/$.

Обсяг чистих інтервенцій Нацбанку за підсумками 27 квітня — 1 травня склав $778,62 млн, що на 4% менше рівня попереднього тижня ($812,38 млн протягом 20−24 квітня) та приблизно на 8% нижче, ніж двома тижнями раніше ($841,99 млн 13−17 квітня 2026 р.).

Прогноз на тиждень

За прогнозом експертки, протягом першого тижня травня курс, імовірно, залишатиметься відносно стабільним.

Підтримку гривні надалі забезпечуватимуть висока облікова ставка та присутність НБУ на валютному ринку: у квітні регулятор продав на міжбанку $3,586 млрд в еквіваленті, що сприяло згладжуванню курсових коливань.

Водночас національна валюта й надалі може перебувати під тиском через підвищені інфляційні очікування, подорожчання пального та збереження енергетичних ризиків, які посилюють ціновий тиск.

Додатковими чинниками стабілізації курсу можуть стати своєчасне надходження міжнародної допомоги та помірний зовнішній фон.

Крім того, наприкінці першої половини травня на курс гривні може вплинути календар погашень ОВДП, що традиційно формує додатковий попит на національну валюту.

