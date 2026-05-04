Що буде з доларом і в чому зберігати заощадження у 2026 році Сьогодні 08:06 — Валюта

Долар і гривня

На валютному ринку зберігаються коливання, однак аналітики оцінюють ситуацію як контрольовану. За прогнозами ICU, різкого обвалу гривні до кінця року не очікується, а динаміка курсу залежатиме передусім від політики Нацбанку.

Яким може бути курс долара

до кінця року курс може досягти близько 45 грн за долар. Це означає помірну девальвацію — приблизно на 6% від початку року. Значного обвалу гривні не передбачається. Як заявив аналітик ICU Олександр Мартиненко в інтерв'ю РБК-Україна,

Такий сценарій експерт називає вигідним для економіки. Помірне послаблення гривні збільшує гривневі надходження від міжнародної допомоги та імпортних податків, а також стримує надмірний попит на іноземні товари.

Водночас міжнародні резерви НБУ залишаються на високому рівні — очікується, що вони утримуватимуться близько 50 млрд доларів. Це дозволяє регулятору згладжувати коливання курсу за допомогою валютних інтервенцій.

Яку стратегію обрав НБУ

Нацбанк застосовує підхід, за якого курс може як зростати, так і падати. Така політика використовується, щоб у людей не виникало очікувань безперервного знецінення гривні.

Мартиненко пояснює, що точно спрогнозувати курс на середину року важко. Головну роль тут відіграє Нацбанк. Його стратегія «конструктивної неоднозначності» спрямована на те, щоб вибивати основу для постійного девальваційного руху та не давати курсу закріпитися на високих позначках.

Чи варто тримати заощадження у валюті

Долар і надалі залишається важливим орієнтиром для українців при ухваленні фінансових рішень.

Мартиненко зазначає, що традиційна звичка українців тримати заощадження у валюті нікуди не зникла, проте сьогодні з’явилися вигідні гривневі альтернативи.

Серед них:

банківські депозити, які залишаються найпоширенішим інструментом;

гривневі ОВДП, що наразі часто пропонують вищу дохідність.

Ключовий фактор — дохідність таких інструментів має перевищувати темпи девальвації. У такому разі вони дозволяють зберігати капітал не менш ефективно, ніж валютні заощадження.

Раніше ми повідомляли , що у Нацбанку зазначають, що поточна дохідність ОВДП на рівні 15−16% річних залежно від строку погашення перевищує як фактичну інфляцію, так і інфляційні очікування.

