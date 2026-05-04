Що буде з доларом і в чому зберігати заощадження у 2026 році

На валютному ринку зберігаються коливання, однак аналітики оцінюють ситуацію як контрольовану. За прогнозами ICU, різкого обвалу гривні до кінця року не очікується, а динаміка курсу залежатиме передусім від політики Нацбанку.
Яким може бути курс долара
Як заявив аналітик ICU Олександр Мартиненко в інтерв’ю РБК-Україна, до кінця року курс може досягти близько 45 грн за долар. Це означає помірну девальвацію — приблизно на 6% від початку року. Значного обвалу гривні не передбачається.
Такий сценарій експерт називає вигідним для економіки. Помірне послаблення гривні збільшує гривневі надходження від міжнародної допомоги та імпортних податків, а також стримує надмірний попит на іноземні товари.
Водночас міжнародні резерви НБУ залишаються на високому рівні — очікується, що вони утримуватимуться близько 50 млрд доларів. Це дозволяє регулятору згладжувати коливання курсу за допомогою валютних інтервенцій.
Яку стратегію обрав НБУ
Нацбанк застосовує підхід, за якого курс може як зростати, так і падати. Така політика використовується, щоб у людей не виникало очікувань безперервного знецінення гривні.
Мартиненко пояснює, що точно спрогнозувати курс на середину року важко. Головну роль тут відіграє Нацбанк. Його стратегія «конструктивної неоднозначності» спрямована на те, щоб вибивати основу для постійного девальваційного руху та не давати курсу закріпитися на високих позначках.