0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що буде з доларом і в чому зберігати заощадження у 2026 році

Валюта
64
Долар і гривня
Долар і гривня
На валютному ринку зберігаються коливання, однак аналітики оцінюють ситуацію як контрольовану. За прогнозами ICU, різкого обвалу гривні до кінця року не очікується, а динаміка курсу залежатиме передусім від політики Нацбанку.

Яким може бути курс долара

Як заявив аналітик ICU Олександр Мартиненко в інтерв’ю РБК-Україна, до кінця року курс може досягти близько 45 грн за долар. Це означає помірну девальвацію — приблизно на 6% від початку року. Значного обвалу гривні не передбачається.
Такий сценарій експерт називає вигідним для економіки. Помірне послаблення гривні збільшує гривневі надходження від міжнародної допомоги та імпортних податків, а також стримує надмірний попит на іноземні товари.
Водночас міжнародні резерви НБУ залишаються на високому рівні — очікується, що вони утримуватимуться близько 50 млрд доларів. Це дозволяє регулятору згладжувати коливання курсу за допомогою валютних інтервенцій.

Яку стратегію обрав НБУ

Нацбанк застосовує підхід, за якого курс може як зростати, так і падати. Така політика використовується, щоб у людей не виникало очікувань безперервного знецінення гривні.
Мартиненко пояснює, що точно спрогнозувати курс на середину року важко. Головну роль тут відіграє Нацбанк. Його стратегія «конструктивної неоднозначності» спрямована на те, щоб вибивати основу для постійного девальваційного руху та не давати курсу закріпитися на високих позначках.
Читайте також

Чи варто тримати заощадження у валюті

Долар і надалі залишається важливим орієнтиром для українців при ухваленні фінансових рішень.
Мартиненко зазначає, що традиційна звичка українців тримати заощадження у валюті нікуди не зникла, проте сьогодні з’явилися вигідні гривневі альтернативи.
Серед них:
  • банківські депозити, які залишаються найпоширенішим інструментом;
  • гривневі ОВДП, що наразі часто пропонують вищу дохідність.
Ключовий фактор — дохідність таких інструментів має перевищувати темпи девальвації. У такому разі вони дозволяють зберігати капітал не менш ефективно, ніж валютні заощадження.
Раніше ми повідомляли, що у Нацбанку зазначають, що поточна дохідність ОВДП на рівні 15−16% річних залежно від строку погашення перевищує як фактичну інфляцію, так і інфляційні очікування.
За матеріалами:
РБК-Україна
Курс гривніКурс валютКурс долараІнвестиціїОВДП
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems