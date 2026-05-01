Дохідність ОВДП перевищує інфляцію: у Нацбанку оцінили привабливість інструменту

Ставки за ОВДП покривають інфляцію

Поточна дохідність облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на рівні 15−16% річних залежно від строку погашення перевищує як фактичну інфляцію, так і інфляційні очікування. З огляду на прогноз інфляції на кінець року на рівні 9,4%, цей інструмент залишається привабливим для інвесторів.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський під час брифінгу у четвер, передає «Інтерфакс-Україна».

Дохідність перевищує інфляцію

За словами Лепушинського, останні розміщення Міністерства фінансів відбувалися з дохідністю 15,2−16,2%. При цьому інфляція у березні становила 7,9%, а прогноз на кінець року — 9,4%.

«Наразі ми бачимо дохідність абсолютно адекватну. Це прийнятний рівень для інвесторів як фізичних, так і юридичних осіб, а також банків. Борговий ринок має потенціал», — зазначив він.

Ситуація на ринку ОВДП

Лепушинський наголосив, що боргова політика належить до сфери відповідальності Міністерства фінансів. Водночас зниження попиту та обсягів розміщення на аукціонах наразі не викликає занепокоєння у Національного банку.

З початку року спостерігається позитивний рівень ролловеру — понад 130%. За цей період Міністерство фінансів залучило 182 млрд грн, тоді як обсяг погашень становив трохи більше ніж 140 млрд грн. Для порівняння, у державному бюджеті на поточний рік закладено показник ролловеру на рівні 100%.

Читайте також Чому дохідність ОВДП падає — пояснення НБУ

«Міністерство фінансів самостійно визначає обсяги залучень, виходячи насамперед із фіскальних потреб», — додав він.

У разі потреби більш інтенсивних залучень Міністерство фінансів може розміщувати бенчмарк-облігації, якими банки можуть частково формувати обов’язкові резерви, а Нацбанк готовий долучатись до діалогу на формалізованому майданчику при Раді фінстабільності.

Прогноз щодо інфляції та попиту

Попри підвищення інфляційного прогнозу, в НБУ оцінюють поточний інфляційний сплеск як тимчасовий. Базовий сценарій передбачає повернення інфляції до траєкторії стійкого зниження вже наступного року.

За словами Лепушинського, динаміка інвестицій в ОВДП змінюється від місяця до місяця. Водночас інтерес населення до цього інструменту зростає завдяки розвитку ринку та розширенню доступу.

«Цей продукт стає все більш масовим, все більш поширеним, і ситуація, коли ставки за ОВДП були суттєво вищі за ставки за депозитами, поступово мала вирівнятись. Цей процес вже відбувається, тому ставки більш ніж привабливі і такі, що покривають не тільки очікувану інфляцію, а ще й дозволяють мати певний дохід в реальному вимірі», — підсумував він.

