Банки прогнозують зростання ринку автокредитів на 15−20%

Про це розповіли банкіри під час круглого столу на тему «Зелене світло для авторинку: як купити автомобіль в кредит у 2026 році», проведеного «Фінансовим клубом».

«Поступово збільшується проникнення кредитних продуктів у загальних продажах машин фізичним особам, — зазначив керівник департаменту забезпеченого кредитування ПриватБанку Владислав Корольов. — Вже у березні у нас показник — близько 30%, і за рахунок збільшення цього проникнення ринок кредитних продажів може зрости на 15−20%».

Заступник начальника управління по роботі з партнерами банку «Глобус» Сергій Кіпоренко каже, що I квартал 2026 року показав 8% приросту загальних продажів.

«Ми не очікуємо суттєвого зростання ринку цього року. Може бути зростання середнього чеку за рахунок інфляції на 10%», — розповів керівник центру Ощадбанку по роботі з партнерами по кредитуванню Олександр Мришук.

Сергій Кіпоренко оіцінив ринок вживаних автомобілів в 2025 році на рівні 70 тис. штук. Олександр Мришук зазначив, що за 2025 рік кредитування вживаних авто зросло вдвічі, а терміни кредитування сягають 60−84 місяців. «Багато дилерських мереж розглядають можливість входження в ринок вживаних автомобілів», — сказав він.

«На ринку вживаних авто, мабуть, буде зростання вдвічі, як і минулого року, але це все одно будуть доволі невеликі цифри порівняно з ринком нових машин», — вважає Владислав Корольов.

Заступник директора департаменту продажів через альтернативні канали та партнерів Креді Агріколь Банку Максим Запорожець не очікує суттєвих змін. «Авторинку не варто очікувати значного зростання. На попит особливо не впливатимуть ставки, якщо вони зміняться на 0,5−1%», — зазначив він.

