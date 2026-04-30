Банки очікують збереження облікової ставки НБУ на рівні 15% Сьогодні 07:23 — Кредит&Депозит

Банки розходяться в оцінках щодо ставки НБУ

Посилення інфляційного тиску та світові енергетичні ризики підтримують очікування збереження Національним банком України жорсткої монетарної політики.

Таку оцінку надають банки, опитані агентством «Інтерфакс-Україна».

Більшість респондентів очікує, що на засіданні 30 квітня Нацбанк збереже облікову ставку на рівні 15% річних, тоді як один із них допускає її підвищення до 15,5−16%.

Інфляційний тиск

«З початку березня в Україні помітно посилився інфляційний тиск, насамперед через суттєве подорожчання пального», — повідомив агентству директор департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв.

Він вважає базовим сценарієм підвищення облікової ставки до 15,5−16% на найближчому засіданні НБУ, а у разі наближення інфляційного тиску до верхньої межі очікувань — рішення на користь 16%.

У березні, за оцінками представника банку, бензин А-95 подорожчав приблизно на 14%, а дизельне пальне — більш ніж на 36%. Така динаміка є чутливою для економіки, оскільки вартість пального швидко переноситься у ціни на логістику, виробництво, послуги та продовольчі товари.

«Підвищення облікової ставки у такій ситуації виконуватиме одразу кілька функцій: має допомогти пригальмувати інфляційний тиск, стане додатковим запобіжником від надмірного тиску на гривню та посилить привабливість гривневих інструментів заощадження», — додав він.

Аргументи на користь незмінної ставки

Сценарій незмінної ставки респонденти пояснюють тим, що вплив геополітичної ситуації та світових енергетичних ризиків на інфляцію ще потребує додаткової оцінки.

«Поточна геополітична ситуація, динаміка світових енергетичних ризиків, а також перша реакція внутрішніх ринків на підвищення світових енергетичних цін вказують на те, що період оцінки та аналізу можливих ризиків і їх впливу на інфляційне середовище ще не завершився», — повідомив директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин.

На його думку, за умови збереження геополітичного напруження ставка може залишатися незмінною майже до кінця року для контролю проінфляційних ризиків.

ОТП Банк також не очікує зміни облікової ставки, оскільки поточна ситуація ще не є достатньо стабільною для такого рішення, повідомила начальниця управління управлінського обліку та бізнес-аналізу банку Інна Провотар.

«Ситуація має стабілізуватися настільки, щоб зміни облікової ставки ставали поштовхом для розвитку економічної активності. Наразі це може ще більше розхитати інфляцію», — зазначила вона.

У Радабанку очікують збереження облікової ставки, оскільки через невизначеність щодо Ормузької протоки нафтовий фактор залишається головним ризиком для інфляції та ставок, зазначив начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Сергій Гнезділов.

Щодо оновлення макропрогнозу НБУ на 2026 рік респонденти очікують перегляду насамперед інфляційних оцінок і прогнозної траєкторії облікової ставки.

Очікування щодо інфляції

Замотаєв зазначив, що у березні інфляція становила 1,7% у місячному та 7,9% у річному вимірі, а за підсумками квітня може сягнути 1,5−2% та 8,8−9,3% відповідно. Він вважає, що регулятор може закласти вищі інфляційні очікування та триваліший період жорсткої монетарної політики.

Печерицин очікує, що інфляція до кінця року може бути ближчою до 10%, ніж це передбачалося раніше. На його думку, за такого сценарію НБУ може переглянути прогноз облікової ставки та довше утримуватися від пом’якшення монетарної політики.

Довідка Finance.ua:

Нацбанк 29 січня цього року знизив облікову ставку на 0,5 в.п. — із 15,5% до 15% річних, після чого на наступному засіданні 19 березня зберіг її на цьому рівні;

у січневому макропрогнозі регулятор очікував уповільнення інфляції до 7,5% за підсумками 2026 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.