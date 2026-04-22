Місце для вашої реклами

Як змінилися депозитні ставки у великих банках (ТОП-10 за вкладами)

За розрахунками експертів, гривневі депозити і нині залишаються привабливим інструментом збереження грошей, навіть попри зміцнення долара та євро, яке наразі спостерігається.
Про це йдеться у статті Мінфін, ми вибрали основне.
За даними свіжого опитування Нацбанку про банківське фондування у ІІ кварталі 2026 року, більшість фінустанов фіксували зменшення обсягів коштів корпорацій, а от обсяг депозитів домогосподарств, навпаки, дещо збільшився. Але динаміка накопичень населенням коштів у банках була нерівномірною.
«Курс євро щодо гривні на 21.04.2025 р. складав 47,03 грн за євро, а на 21.04.2026 р. — 51,89 грн за євро. За рік євро щодо гривні зміцнилося на 10,33%. При цьому рік тому ви могли розмістити депозит у гривнях під 16−17% річних, звісно з гарантією банку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», — підрахував фінансовий аналітик Віталій Шапран.

Як за 2 тижня змінилися депозитні ставки у великих банках

МТБ Банк підвищив ставки на короткі депозити в гривні на 0,5 в.п. Тепер його приватні клієнти можуть заробити на вкладі на 6 місяців 16,6% річних, на 3 місяці — 16,5% річних.
Південний також порадував вкладників-фізосіб новими пропозиціями за короткими вкладами в нацвалюті. Ставку за 6-місячними депозитами підвищено на 0,5 в.п. — до 15% річних, за 3-місячними — відразу на 1,5 в.п. — до 16% річних.
Також банк підвищив ставку депозитів у доларі на 3 місяці відразу на 0,55 в.п. і тепер платить власникам таких вкладів 2% річних, що є найкращою пропозицією на такий строк серед великих фінустанов. Аналогічні заробітки Південний тепер пропонує і власникам євродепозитів на 3 місяці.
Укргазбанк додав до ставки гривневих депозитів на 9 місяців 2,5 в.п. і тепер платить за ними 14,5% річних. Стільки ж тут можна заробити на депозиті у нацвалюті на 6 місяців після підвищення ставки на 3 в.п.
КомінБанк зрізав дохідність річних депозитів у гривні відразу на 1 в.п. — до 10,6% річних. Натомість заробітки приватних клієнтів на 3-місячних депозитах у нацвалюті у цьому банку зросли на 0,2 в.п. — до 15% річних.
Місце для вашої реклами
Раніше Finance.ua писав, як змінювались зарплати українців в доларах та гривні в 1995- 2026 роках. Якщо подивитися на динаміку доходів за останні три з половиною десятиліття, побачимо довгий шлях від хаосу перехідної економіки до формування сучасного ринку праці.
За матеріалами:
Finance.ua
ДепозитиБанки УкраїниНБУПроцентні ставки
Місце для вашої реклами
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
