Як змінилися депозитні ставки у великих банках (ТОП-10 за вкладами)

За розрахунками експертів, гривневі депозити і нині залишаються привабливим інструментом збереження грошей, навіть попри зміцнення долара та євро, яке наразі спостерігається.

Про це йдеться у статті Мінфін , ми вибрали основне.

За даними свіжого опитування Нацбанку про банківське фондування у ІІ кварталі 2026 року, більшість фінустанов фіксували зменшення обсягів коштів корпорацій, а от обсяг депозитів домогосподарств, навпаки, дещо збільшився. Але динаміка накопичень населенням коштів у банках була нерівномірною.

«Курс євро щодо гривні на 21.04.2025 р. складав 47,03 грн за євро, а на 21.04.2026 р. — 51,89 грн за євро. За рік євро щодо гривні зміцнилося на 10,33%. При цьому рік тому ви могли розмістити депозит у гривнях під 16−17% річних, звісно з гарантією банку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», — підрахував фінансовий аналітик Віталій Шапран.

Як за 2 тижня змінилися депозитні ставки у великих банках

МТБ Банк підвищив ставки на короткі депозити в гривні на 0,5 в.п. Тепер його приватні клієнти можуть заробити на вкладі на 6 місяців 16,6% річних, на 3 місяці — 16,5% річних.

Південний також порадував вкладників-фізосіб новими пропозиціями за короткими вкладами в нацвалюті. Ставку за 6-місячними депозитами підвищено на 0,5 в.п. — до 15% річних, за 3-місячними — відразу на 1,5 в.п. — до 16% річних.

Також банк підвищив ставку депозитів у доларі на 3 місяці відразу на 0,55 в.п. і тепер платить власникам таких вкладів 2% річних, що є найкращою пропозицією на такий строк серед великих фінустанов. Аналогічні заробітки Південний тепер пропонує і власникам євродепозитів на 3 місяці.

Укргазбанк додав до ставки гривневих депозитів на 9 місяців 2,5 в.п. і тепер платить за ними 14,5% річних. Стільки ж тут можна заробити на депозиті у нацвалюті на 6 місяців після підвищення ставки на 3 в.п.

КомінБанк зрізав дохідність річних депозитів у гривні відразу на 1 в.п. — до 10,6% річних. Натомість заробітки приватних клієнтів на 3-місячних депозитах у нацвалюті у цьому банку зросли на 0,2 в.п. — до 15% річних.

