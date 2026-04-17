0 800 307 555
укр
Як змінювались зарплати українців в доларах та гривні в 1995- 2026 роках (інфографіка)

Особисті фінанси
86
Якщо подивитися на динаміку доходів за останні три з половиною десятиліття, побачимо довгий шлях від хаосу перехідної економіки до формування сучасного ринку праці.
У статті Finance.ua розповідаємо, як змінювався реальний рівень життя українців протягом 35 років та які економічні шторми ми пережили — від гіперінфляції 90-х до викликів повномасштабної війни.
90-ті

Перша половина 90-х років залишилася в пам’яті українців як час економічного сюрреалізму. Після проголошення незалежності Україна опинилася у вирі гіперінфляції, де цінність грошей танула швидше, ніж друкарські верстати встигали видавати нові купоно-карбованці.
Оцінювати доходи у 1991−1994 роках непросто через різні темпи інфляції. Наприклад, 1993 року вона сягнула приблизно 10 тис. %, і за рік зарплата могла змінитися настільки, що різниця між січнем і груднем вимірювалася вже не десятками, а сотнями разів.
У цей період практично кожен українець формально був мільйонером: 1995 року середня зарплата перетнула позначку в 3,2 млн карбованців. Проте це багатство було ілюзорним. За курсу понад 150 тис. карбованців за долар реальний дохід ледь сягав 21 долара, і купівельна спроможність населення залишалася низькою. Це був час бартеру, коли заводи розраховувалися з працівниками власною продукцією — від кришталю до каструль.

«Золота доба» та кредитний бум

Початок 2000-х став періодом, який економісти згодом назвали «золотою добою» споживання. Завдяки сприятливій ситуації на світових ринках та стрімкому розвитку банківського сектора, доходи українців почали рости двозначними темпами.
Саме тоді в Україні з’явився середній клас у класичному розумінні. До 2008 року середня зарплата зросла до 1 930 грн, що за тодішнім курсом становило близько 380 доларів.
Навіть після світової фінансової кризи 2008 року економіка змогла відновитися. Період 2010−2013 років запам’ятався фіксованим курсом «вісімки», що дозволило середній зарплаті напередодні Революції Гідності сягнути свого історичного піка в доларовому еквіваленті — понад 440 доларів.
Повномасштабне вторгнення 2022 року знову все змінило. Попри колосальні втрати в економіці, ми стали свідками унікального явища — надзвичайної стійкості фінансової системи. Хоча інфляція суттєво «з'їла» реальні доходи в перші два роки великої війни, номінальні зарплати продовжували зростати через дефіцит кадрів та конкуренцію за фахівців.

2026 рік: реальна вартість життя

2026 року ми бачимо нову економічну реальність. Середня зарплата у 33 200 грн (це показник, закладений у Бюджетну декларацію на 2026 рік) виглядає значною порівняно з минулим, проте її купівельна спроможність обмежена стрімким зростанням цін на базові товари.
Читайте більше деталей у статті — Ретроспектива зарплат: як вони змінювалися за часи незалежності України
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіДоходиІндексація зарплатиДолар
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems